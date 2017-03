Cambia podría denunciar a Miguel Sáinz por cohecho por el uso del multacar

El portavoz del Grupo Municipal de Cambia Logroño en el Ayuntamiento de Logroño, Gonzalo Peña, ha adelantado este miércoles que los servicios jurídicos de la formación podrían estudiar denunciar por presunto delito de cohecho al concejal de Seguridad, Miguel Sáinz, por el posible uso del multacar con "trato de favor" hacia la concesionaria privada de un aparcamiento.

Como ha apuntado Peña en rueda de prensa, esta posibilidad de acudir a los juzgados queda abierta si el edil, también portavoz del equipo de Gobierno municipal, no da "explicaciones políticas completas" en una comparecencia "urgente y a petición propia" en el pleno ordinario del Consistorio previsto para este jueves.

Ayer mismo, el propio portavoz de Cambia ofreció los primeros datos sobre este caso, en el que, según dijo, la Policía Local habría recibido directrices para que el multacar sancione las dobles filas en determinadas calles cercanas al parking de Gran Vía -entre República Argentina y Chile-, después de que la responsable del estacionamiento remitiera un correo electrónico hablando de estas vías como "las que más perjudican a nuestro parking".

Peña ha dado a conocer el contenido concreto de este e-mail, que fue remitido por la responable de la empresa al concejal Miguel Sáinz el 23 de febrero y reenviado por éste al comisario jefe de la Policía Local, Fernando Fernández Beneite, un día más tarde. "Ayer, pedimos explicaciones al concejal, y, lejos de darlas, lo que hizo fue mentir", ha criticado Gonzalo Peña.

Unas mentiras, ha sustanciado, que se basan "en que, primero, dijo que recibe gran cantidad de quejas y que a todas las contesta igual y con el mismo lenguaje, pero ésta no es una denuncia cualquiera, es una denuncia en la que se habla expresamente de las cinco calles que más perjudican al parking y habla de hacerse lo acordado en la reunión".

"¿Con quién se reunió el concejal? ¿Qué se acordó en ese encuentro y a cambio de qué?", se ha preguntado Peña, quien ha aportado igualmente como prueba de sus acusaciones que "otra mentira que dijo ayer Miguel Sáinz fue que las rutas eran las habituales del multacar, cuando se ve que no es así". Ha dado, para ello, una lista con las dos rutas habituales de este vehículo "y, en la primera no hay ni una calle de las que se habla en el e-mail, y en la segunda, hay solo dos de las cinco".

Además, ha sumado que el día 27 de febrero, "en el turno de tarde, en el parte de actuaciones que recibe la policía local, las calles que figuraban eran las cinco pedidas en el correo electrónico, qué casualidad". Y, por último, ha señalado que "después de nuestra denuncia de ayer, hoy mismo, para el turno de tarde se indica que el multacar debe patrullar las calles del grupo 1, se cambia de zona, es evidente que ha habido un cambio de orientación".

"Es necesario trabajar para eliminar las dobles filas", ha reconocido Peña, quien, sin embargo, ha señalado que, en este caso, "no hablamos de tráfico, sino de favorecer políticamente los intereses de un estacionamiento privado". "¿Va a permitirlo el PP? ¿Y se cuenta con el beneplácito de la alcaldesa? Esperamos que no", ha añadido el portavoz de Cambia.

Por ello, ante esta situación, la formación ha reclamado que "por motivos de urgencia y por ser un tema de tanta relevancia, que Miguel Sáinz comparezca por iniciativa propia en el pleno de mañana, para explicar algo que puede ser motivo de un delito de cohecho, porque, como cargo público y portavoz además del Gobierno local, tiene que dar la cara".

Si no comparece "y no da explicaciones políticas con todos los detalles, porque ayer no solo no los dio sino que incluso ha mentido", Peña ha apuntado que los servicios jurídicos de Cambia estudiarán ir a los juzgados "porque puede ser constitutivo de un delito de cohecho".