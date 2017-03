Cambia denuncia el uso del 'multacar' en beneficio del parking de Gran Vía

Un correo electrónico entre Estacionamientos Gran Vía y el concejal de Seguridad Ciudadana, una modificación de lo que venían siendo las rutas habituales del vehículo policial que sanciona la doble fila, y unas acusaciones de «trato de favor» del Ayuntamiento de Logroño al parking de rotación de la céntrica avenida de la capital riojana. Cambia Logroño denunciaba ayer el uso del 'multacar' en beneficio del citado aparcamiento subterráneo, según su portavoz, Gonzalo Peña, «con pruebas y no con conjeturas».

«Hace tiempo mantuvimos una reunión en la que nos indicabas que podíamos mandarte fotos para comentarte las calles que más perjudican a nuestro parking. Como estamos en el centro, muchas calles son perjudiciales, pero las referentes son Pérez Galdós, avenida de Portugal, calle Múgica, Gran Vía y calle Vitoria con Lardero y Fundición. (.) Te paso fotos recogidas durante días para que puedas hacer lo acordado en la reunión». Este es parte del contenido de un e-mail que una responsable del departamento de administración de Estacionamientos Gran Vía enviaba el pasado 23 de febrero a Miguel Sáinz, y que al día siguiente éste reenvió al comisario jefe de la Policía Local, Fernando Fernández Beneite, quien dio las instrucciones pertinentes para «aumentar la presión» del 'multacar' en las citadas calles tal y como, también según Cambia, constatan los partes de actuaciones policiales.

Peña, que ayer no hizo entrega de tal mail aunque sí que desveló parte de su contenido, exigió que tanto Sáinz como Fernández Beneite, a los que ya pidieron su dimisión en otras ocasiones, pongan su cargo a disposición de la alcaldesa, Cuca Gamarra, ya que «su credibilidad queda una vez más denostada».

La denuncia de Cambia Logroño se vio seguida por las peticiones de «explicaciones» tanto del PSOE como de Ciudadanos. El concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Sáinz, quien comparecía ayer en rueda de prensa con motivo de la Memoria de la Asesoría Jurídica Municipal del 2016, respondía que tales acusaciones «no tienen ningún sentido».

«Este concejal recibe cada día quejas de vecinos, particulares, comerciantes y empresas sobre el estacionamiento en doble fila en la ciudad, y todos los casos son atendidos por igual, de la misma forma», sentenció añadiendo que «la doble fila está mal esté donde esté y hay que corregirla» y que «las quejas se atienden en función de cumplir la norma, y no de si se favorece o no a los comerciantes, a una empresa o a quien sea». Sáinz concluyó que tales calles, además, son «céntricas», «saturadas» y, por tanto, «ruta regular del 'multacar'», y no entiende la polémica.