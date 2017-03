La oposición municipal reclama informes técnicos y jurídicos sobre la operación en el solar de Maristas

Los grupos políticos de la oposición logroñesa expresaron ayer dudas respecto a la legalidad del convenio de Maristas y señalaron que la respuesta del Gobierno local no las despeja, motivo por el cual consideran necesario un informe urbanístico y jurídico de los técnicos municipales. El documento en el que se plantean viviendas en el solar, así como el traspaso del polideportivo al Ayuntamiento, se encuentra en estos momentos, hasta el 3 de marzo, en fase de exposición pública. De hecho, los grupos están elaborando sus alegaciones, unas conjuntas y otras propias. Pero entienden que lo primero es solucionar esta cuestión que tiene que ver con la densidad de población -si con la operación que se plantea aumentaría o no y por tanto se ajustaría o no a la Lotur (la Ley de Ordenación del Territorio de La Rioja)-. Es una cuestión de no generar expectativas en los vecinos que no puedan ser realidad, dijeron sus portavoces.

«Queremos que se desarrolle el solar», afirmó la portavoz socialista, Beatriz Arraiz. «Y que sea con el mejor proyecto posible», apostilló el portavoz de Cambia, Gonzalo Peña. «El PP no se entera o no se quiere enterar», aseguró el 'naranja' Julián San Martín, mientras que el regionalista Rubén Antoñanzas apostó por un convenio que cumpla la ley.

El documento que todos ellos han firmado sirve para solicitar los informes técnicos mencionados en los que deberá resolverse, indican, si la modificación de Plan General que debe desarrollar el convenio entre el Ayuntamiento y la propiedad de Maristas cumple lo dispuesto en la Lotur. También quieren saber si los cambios de uso previstos dentro de este suelo se traducen o pueden traducirse en un incremento de densidad poblacional, lo cual constituiría un obstáculo a la hora de cumplir la ley.

Beatriz Arraiz Portavoz del Grupo Socialista Gonzalo Peña Portavoz de Cambia Logroño Julián San Martín Portavoz del Grupo C's Rubén Antoñanzas Portavoz del PR+ «Queremos que se desarrolle el solar tanto como los vecinos de la zona» «Es la enésima negligencia del PP y de su concejal Sáez Rojo, pero esto no va a ser Villamediana 2» «El PP no se entera o no se quiere enterar y juega con las expectativas de la gente» «La pelea entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento la pagamos los logroñeses»

Insistió Arraiz en que albergan una «duda más que razonable» de que la operación de Maristas se ajuste a la Ley de Ordenación del Territorio, dado que el mismo Gobierno regional señaló que una actuación en suelo urbano consolidado no puede aumentar la densidad de población, recordó. «Lo dice hasta el Gobierno regional. O se revisa el Plan General o se cambia la Lotur», apuntó Peña, para destacar que «esto no va a ser Villamediana 2». San Martín se fijó en que «se está jugando con las expectativas de la gente» y Antoñanzas se refirió a que en seis años el Gobierno del PP no ha abordado la revisión del Plan General, así como que «la pelea entre Gobierno regional y Ayuntamiento la pagamos los logroñeses».