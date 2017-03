El proyecto para desdoblar el camino a La Grajera se presentará al '1,5% Cultural'

Habrá dos caminos a La Grajera en los dos kilómetros largos que van desde El Arco hasta el parque. El que ya está, que se remozará para que acoja la actividad deportiva que se desarrolla en el mismo (bicicletas, corredores, etc.). Y otro paralelo que servirá para quienes vayan caminando. Pero aún no va a licitarse, por lo que no hay plazos para esta actuación. Lo que sí anunció ayer la alcaldesa, Cuca Gamarra, que se desplazó hasta el camino actual, es que se ha aprobado el proyecto para expropiar el suelo necesario -ahora va a exposición pública- y que la intervención se presentará a la convocatoria del fondos del '1,5% Cultural' del Ministerio de Fomento, lo mismo que la rehabilitación del Puente de Piedra. No en vano, el camino a La Grajera forma parte de la Ruta Jacobea y fue transitado el año pasado por 21.000 peregrinos, además de los numerosísimos logroñeses que lo recorrieron para su esparcimiento.

El presupuesto global en que se maneja la obra ronda el millón de euros, dado que la intervención en los caminos se ha calculado en 891.626 euros, si bien las expropiaciones sumarían hasta 117.446 euros. El plazo de ejecución que se ha estimado rondaría los seis meses.

El proyecto de actuación detalla que la ampliación se llevará a cabo por la margen izquierda alcanzando una separación aproximada de 3 metros y manteniendo los árboles plantados, que pasarán a quedar en la zona central, entre los dos caminos, si bien se añadirán más árboles al otro lado de la ruta nueva.

Además, al llegar al paso sobre el camino de la Barranca, que da acceso al campo de golf de La Grajera, se harán coincidir ambos trazados y se ampliará la estructura hasta un ancho de 6,40 metros, más de dos metros más que la anchura actual. Pasada la estructura, el camino será único con una anchura de 6 metros. Esto para no afectar a las plantaciones de árboles existentes, pinos y cipreses en su mayoría, en las proximidades del pantano. Luego habrá sendas sin pavimentar para crear recorridos alternativos que se difuminan en el Parque de La Grajera.

La actuación en esta parte del Camino de Santiago está incluida en el Plan de Obra Trienal 2016-2019, aprobado por el pleno del pasado mayo, por lo que se entiende declarada la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados. En un encuentro mantenido en a finales de enero, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya fue informado por la alcaldesa de la intención de presentar este proyecto a la convocatoria del '1,5% Cultural'.