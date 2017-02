«El trazado y el urbanismo de las calles de la Villanueva deberían mantenerse»

El Colegio de Arquitectos de La Rioja dedicó la tarde de ayer a conocer un poco mejor la Villanueva, ese barrio logroñés en pleno centro histórico, entre Rodríguez Paterna y avenida de Navarra, en el que aún no se ha intervenido. Y lo hizo de la mano de la doctora en Historia María Teresa Álvarez Clavijo.

-¿Qué ha de saber un logroñés de hoy de la Villanueva?

-Quizá más que saber, lo primero que debería hacer es conocerla. No se conoce, no se ha estudiado. ¿Cuántos estudios se han hecho sobre ella? Hasta el 2003 no se hizo ninguno serio. Y no deja de haber allí edificio de interés del siglo XV, XVI, restos de muralla... tiene muchos elementos interesantes.

-¿Cuándo surge la Villanueva?

-Ésa es la pregunta del millón. Cuando se excavó en los solares de la calle Hospital, se encontró un alfar con cronología del siglo XIII. Vamos por partes. El barrio queda definido entre dos murallas, la medieval del siglo XII y la otra del siglo XV. El espacio intermedio, entre una y otra, como indican los restos de la calle Hospital, ya tenía a gente viviendo. Como se supera la primera muralla, luego hay que proteger a las personas que han quedado fuera y se construye la siguiente muralla.

-¿Y su momento de esplendor? ¿Cuál fue la mejor etapa de esta zona?

-Para el siglo XV ya estaría construida, si bien es la etapa de la que tenemos menos información. Del siglo XVI se encuentran las casas porticadas y casas con arcos, aunque algunas han desaparecido. En los siglos XVII y XVIII ya había familias importantes instaladas allí. La calle Rodríguez Paterna, entonces la Villanueva, tuvo su interés.

-Durante mucho tiempo, la zona se conoció como la Judería. ¿A qué se debió?

-Fue algo muy extraño. Por más que he buscado, no hay nada que pueda explicarlo. Quizá se relacionó el hecho de que hubiera siete calles como los siete brazos del candelabro judío. No hubo judíos en Logroño como para que hubiera una judería. En 1454 Logroño tenía 717 vecinos y, de ellos, sólo 15 eran judíos. Es impensable un barrio entero para 15 judíos. Si hubiera sido, algo habría quedado. Sí hubo judíos. Salieron restos en la calle Hospital, pero no podemos decir que ahí estaban todos. Aún así, una publicación en el 2005 mencionaba que se veían vestigios por la calle. Cuando se han empezado a hacer estudios serios nos hemos dado cuenta de que no fue una judería. Hasta que no se han hecho, se han ido repitiendo historias.

-¿Y cuándo llegó el declive?

-En el siglo XX. Hay un momento en que la ciudad, que apenas había salido del centro histórico, cambia y la población empieza a vivir fuera, con lo que los edificios se degradan.

-¿Qué habría que conservar a la hora de actuar en la zona de la Villanueva?

-Hay que actuar con cabeza. Se ha hecho un plan para este barrio en el que han participado los arquitectos Álvaro Siza y Juan Miguel Hernández León. Pero, ¿qué estudios hay detrás del mismo? Lo primero deberían ser estudios interdisciplinares para saber qué tenemos. Desde luego, el trazado, el urbanismo de estas calles debería mantenerse. Las calles Horno, Yerros... no pueden ser la Gran Vía ni tener edificios altos. El Casco Antiguo se identifica con las calles de este tipo.