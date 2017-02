Un proyecto ajustable (o no) a la Ley de Rehabilitación Urbana

Aumentan las viviendas y, por tanto, se incrementa la densidad de población. El PSOE lo tiene claro, el PP evitaba ayer pronunciarse al respecto apuntando a la Administración regional, y el Gobierno de La Rioja se limitaba a decir que el cambio normativo previsto es «ajeno por completo» al convenio de Maristas y a precisar que Logroño, al no haber revisado su PGM para adaptarlo a la LOTUR, «no puede aprobar incrementos de densidad de población». No se manifestaba, eso sí, sobre si el plan residencial cumple o no pues, de entrada, no lo conocen oficialmente ya que la tramitación de la modificación puntual aún no se ha iniciado.

El Grupo Parlamentario Socialista informaba de que presentará una enmienda de supresión a la modificación de la LOTUR para impedir que se lleve a cabo sin la información pública necesaria y sin la publicidad, alegaciones y consenso suficientes. «Su finalidad no es otra que mejorar el parque residencial de viviendas y recuperar espacios públicos como conjuntos históricos, centros urbanos o barrios degradados», precisaba el Gobierno de La Rioja. Los socialistas entienden que tal modificación abre esa puerta, aunque expertos consultados por este periódico creen que no es tan fácil que el proyecto se ajuste a la Ley de Rehabilitación Urbana. Y ahí está precisamente la clave.