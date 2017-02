El Ayuntamiento defiende la legalidad «total» del plan de Maristas

El concejal de Desarrollo Urbano, Pedro Sáez Rojo, ha asegurado este miércoles que el convenio urbanístico para el solar de Maristas "cumple estrictamente con la legalidad", en referencia a la posibilidad de que este acuerdo para el desarrollo de la zona incumpliera la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR).

Sáez Rojo ha valorado de este modo las declaraciones realizadas en este sentido tanto desde el Grupo Parlamentario del PSOE en la Cámara regional, como, esta misma mañana también, la portavoz socialista municipal, Beatriz Arraiz, que cuestionaban la legalidad del convenio y pedían explicaciones al respecto.

En este sentido, el edil ha apuntado que, en primer lugar, "ya ayer mismo el Gobierno de La Rioja aclaraba que la modificación de la Disposición Transitoria 1ª de la LOTUR prevista en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos regionales, no afecta a ningún problema de Logroño".

Y, en el caso particular de Maristas, ha apuntado "clara y rotundamente que no afecta ni afectará a la tramitación del convenio", porque ninguno de los dos supuestos que se prevé introducir en la modificación de la LOTUR están contemplados en esta situación, ya que, en primer lugar, "no hay cambio en la clasificación del suelo".

Especial hincapié ha hecho en que, en segundo término, "no se da ningún incremento en la densidad de población" derivada del planeamiento urbanístico para el solar de Maristas.

Así, Saéz Rojo ha incidido en que el caso de Logroño "no es como el de otros municipios: el Plan General contempla que los usos complementarios de vivienda que sean permanentes ya tiene calculada la población, con lo que no se produce ningún incremento en la densidad de población por pasar a residencial".

Por eso, ha afeado al PSOE, tanto regional como municipal, que "debería haberse informado mejor", y ha apuntado que, sin ir más lejos, "el convenio ya tiene el informe favorable de los técnicos municipales de Urbanismo", contando, además, con el consenso de los técnicos correspondientes de la administración regional.

"El convenio cumple estrictamente con la legalidad vigente", ha insistido Pedro Sáez Rojo, quien ha añadido a ello que "desde que se aprobó la Ley de Capitalidad, además, es el pleno del Ayuntamiento de Logroño el competente para aprobar modificaciones puntuales de PGM", y que solamente basta con informar a la COTUR.

El PSOE denuncia «opacidad» en este caso

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arraiz, ha exigido este miércoles al equipo de Gobierno local que paralice el convenio para reurbanizar el solar del antiguo colegio Maristas hasta que la alcaldesa Cuca Gamarra dé explicaciones sobre su legalidad.

En rueda de prensa, Arraiz ha asegurado que la Disposición Transitoria 1ª de la LOTUR "no permite un aumento en la densidad de población, como está previsto en el convenio".

Así, ha mostrado su sorpresa "porque vemos que en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos regionales que se está tramitando se introduce una modificación en la norma para la excepción de este supuesto en determinadas situaciones de regeneración de suelo urbano".

"Nos da la sensación -ha señalado- de que puede ser una puerta de atrás exprofeso para Maristas". Arraiz ha apuntado, en este sentido, que "al menos, si se quiere hacer esta modificación, que se siga el trámite marcado para cambiar una ley, con debate, con luz y taquígrafos".

Con todo, lo que ha considerado como "realmente preocupante y sorprendente es que, cuando el PSOE alerta sobre esta situación, desde el Gobierno de La Rioja también se emite un comunicado en el que dice, por un lado, que el cambio en la LOTUR no es para el tema de Maristas y que ésta es una actuación ilegal".

En este sentido, ha recordado que el comunicado del Ejecutivo regional hace referencia a que "el PGM no se ha tocado desde 2002 y no está conforme a la LOTUR de 2006, y no es posible, por eso, aprobar cambios en el uso del suelo ni en darle más densidad de población a la intervención".

"Es una situación que solo se puede corregir con una modificación del Plan General Municipal. De modo que, en este momento, el convenio de Maristas no tiene salida legal", ha subrayado Arraiz, quien, por ello, ha reclamado la "comparecencia urgente de la alcaldesa, y también de la Comunidad, para explicar la legalidad o no del convenio".

Las explicaciones se van a pedir, de entrada, en una Comisión municipal, que podría ser la de Transparencia o la de Urbanismo, "la cosa es que den explicaciones públicas", aunque, si los socialistas ven que no se producen esas declaraciones, estudiarán llevar el tema en forma de preguntas al pleno del Consistorio.

Y mientras, ha añadido, este convenio "debería quedar paralizado en tanto que no se aclare su situación legal, porque ahora mismo estamos en una situación surrealista y complicada". "Todos queremos que lo de Maristas se solucione, pero que se haga bien, porque lo que se está tramitando no es legal, todo lo contrario", ha dicho.

Para Arraiz, además, "se está engañando a los vecinos de la zona, generándoles unas expectativas como que se va a empezar a construir ya mismo, cuando no es así". "Mientras tanto, aquí la única que parece ganar con todo esto, es la propiedad actual del solar", ha finalizado la portavoz municipal del PSOE.