FAPA reclama «hablar en serio de Educación» ante la huelga del 9 de marzo

El presidente de la Federación de Padres y Alumnos en La Rioja, Eduardo Rojas, ha reclamado hoy, frente a la huelga general convocada el próximo 9 de marzo para toda la comunidad educativa: "Es hora de que empecemos a hablar en serio de Educación".

Rojas, junto a otros representantes de la Plataforma por la Escuela Pública (entidad convocante de la huelga) han calentado motores, hoy, para la huelga del próximo 9 de marzo con los carteles de convocatoria para trasladar que "hay motivos para la movilización social por la situación de la Educación en España".

Entre éstos ha citado que "el Gobierno sigue manteniendo la LOMCE; los recortes" y, también, un "llamamiento en positivo es hora de que empecemos a hablar en serio de Educación para que esté en un lugar prioritario".

Para Mikel Bujanda, representante de Comisiones Obreras dentro de la Plataforma, la convocatoria del 9 de marzo "va a ser más fuerte que la del 26 de octubre" porque "la camiseta verde es un símbolo de lucha por la escuela pública".

"No va a haber pacto educativo si no hay una modificación sustancial de la LOMCE y participa la comunidad educativa, eso lo tienen que tener claro tanto PP como PSOE; no podemos permitir un pacto que maquille la LOMCE para dejar lo sustancial, la sociedad está pidiendo cambios y paz escolar, pero con acuerdo", ha relatado.

Para el día de la huelga, la Plataforma ha preparado una serie de actos que comienzan, a las 10.00 horas, en el Paseo de El Espolón con una asamblea y taller de pancartas. A las 12.00 horas, desde este mismo lugar, manifestación de estudiantes; y a las 18.30 horas, desde el rectorado de la UR, manifestación general. Además, una semana antes, el miércoles 1 de marzo, a las 19.00 horas, en el Ateneo Riojano, Mesa Redonda sobre la Educación con Partidos Políticos.