El viejo Maristas moviliza a su entorno

El Paseo de las Cien Tiendas, nombre que bautiza a las peatonales de Logroño en pleno centro de la capital riojana, se debate estos días entre la modificación del plan presentado para desbloquear la situación de Maristas por parte del PP y la urgencia para iniciar su desarrollo dando salida definitiva al solar que en su día albergase el colegio concertado.

El convenio urbanístico acordado entre el Ayuntamiento y Building Center, expuesto durante todo este mes de febrero a información pública, no convence a todos. Ni a los grupos municipales, donde equipo de Gobierno y oposición mantienen posiciones enfrentadas, ni a los propios vecinos del entorno del otrora centro educativo.

Según ha podido saber este periódico, varias comunidades de propietarios de las calles aledañas preparan ya alegaciones y observaciones centradas, con especial incidencia, en el aumento de las alturas y en la pérdida del espacio público previsto inicialmente. Algo que ya fue rechazado por PSOE, Cambia Logroño, Ciudadanos y PR+.

«Cuando me vine a vivir aquí, comprando y rehabilitando por completo mi piso, sabía perfectamente que, llegado el momento, me iban a construir enfrente, pero no que me iban a colocar un 'mamotreto' del doble de tamaño y más altura que no respetaría la alineación original ni que mis vistas iban a pasar de un gran plaza pública abierta a un espacio que no deja de ser un callejón», explica un vecino de una de las comunidades de Calvo Sotelo que se sienten perjudicadas y que también temen verse afectados por la ampliación que sufrirá el polideportivo.

Lo que marca el PGM

La solución a juicio de ésta y otras comunidades que ya trabajan en la misma línea pasaría por respetar lo que marca el PGM como hacía el plan anterior. «Aquí solo sale beneficiada 'la Caixa', lo mires por donde lo mires», sentencia desde los ventanales donde se divisa la parcela y los edificios de Ciriaco Garrido que dejarán de verse al ser 'tapados' por una planta más.

Las alegaciones de varias comunidades de vecinos, en cualquier caso, salen a la luz al mismo tiempo que desde la asociación de comerciantes de la zona se ha lanzado una campaña demandando un pacto urgente que permita iniciar los trabajos lo antes posible. La reivindicación en forma de carteles que han empezado a proliferar por fachadas y escaparates con el lema 'Acuerdo Maristas Ya!!!!!' se deja sentir desde la pasada semana.

«Hicimos 100 carteles, luego 50 y ahora 100 más porque la demanda ha sido mayor de la esperada», cuentan desde 'A cuadros', tienda de Ciriaco Garrido. «Algo que dábamos por hecho y que iba a comenzar a tramitarse en breve, parece ser que se va a retrasar debido a la falta de comunicación y de negociación entre los partidos políticos que nos representan en el Ayuntamiento», explica Roberto Pinillos, presidente de la asociación de comerciantes '100 Tiendas' en una carta enviada a todos los asociados.

«A nosotros, como asociación, lo que nos importa es que el proyecto, de una forma u otra, con las modificaciones que plantee cada grupo político y con los acuerdos a los que quieran llegar, salga adelante y no se demore por falta de diálogo», añade. «Pero que lo hagan ya, que no se retrase otra vez un proyecto que, de la manera que sea, beneficia a toda la zona comercial», concluyen a la vez que precisan que se introduzcan los cambios «que se tengan que introducir» pero «que se acuerden de una vez por todas». El debate, en cualquier caso, ya ha llegado a la calle.