Las vergüenzas de la plaza

La niebla aún moja a primera hora de la mañana cuando en el centro de la plaza, donde otrora había más árboles, un perro juguetea con uno de los adoquines desprendidos tratando de ocultarlo bajo las destrozadas lonas que en su día servían para dar forma a unas zonas verdes que nunca fueron tales. Primero de Mayo se despereza un jueves de invierno, cuando ni siquiera han pasado dos años desde que finalizaron las obras de reurbanización, mostrando todas sus vergüenzas.

Jardines que nunca parecieron jardines, y que sobre el terreno vendrían a representar casi dos tercios del espacio público, presentan un estado de casi abandono. Plantaciones que no llegan o no florecen se han convertido en una especie de barrizales cuando no cenagales. Se observan incluso balsas de agua encharcada donde el verdín se deja ver mostrando un aspecto de insalubridad. «Un problema casi de salud pública», explican justo al lado del 'pipican', cuya tierra era removida ayer mismo mejorando su imagen pero no su olor. «No hay quien pare», sentencia un propietario de mascotas.

Nadie diría que la plaza, a la espera de las mejoras prometidas y que no llegan tras el bloqueo de la 'certificación final', ha sido recientemente remodelada. «Nadie diría que se han gastado más de dos millones de euros; y si alguien lo dice, le tacharían de loco», es comentario común entre los vecinos más concienciados.

Lonas, parterres...como desechos

«Está todo hecho un asco, especialmente con la llegada de las lluvias». El invierno, tal y como constatan los vecinos, ha sacado a la luz la peor cara de la controvertida remodelación de Primero de Mayo. Y es que si el cemento de la franja central, que ni convencía ni convence «tiene un pase», los jardines que se extienden en la línea de fachadas al norte y al sur «no hay por dónde cogerlos».

«Un absoluto despropósito que hace que la plaza esté peor que a finales del 2013 cuando iniciaron las obras», dice la comisión de vecinos

Los parterres -sin protección-, y basta darse una vuelta para comprobarlo, son los que presentan el mayor deterioro. Lonas fuera de sitio, raídas, llenas de barro y amontonadas como si de desechos se tratase; charcos con agua de dudosa claridad donde se acumulan papeles y demás suciedad; terrenos enfangados y yermos pese a ser diseñados para acoger gran variedad de vegetación; huecos vacíos donde otrora había plantas... Casi podría decirse que lo único verde es el césped artificial.

«Un desastre. Un absoluto despropósito que hace que la plaza, a día de hoy, esté peor de lo que estaba cuando empezaron las obras a finales del 2013», aseveran desde la comisión de vecinos de la plaza, surgida a raíz de la controversia suscitada por un proyecto que siempre ha estado en el centro de la polémica por uno u otro motivo. Los vecinos, que aún desconocen las reformas y mejoras que se anuncian ahora para primavera o verano, exigen soluciones inmediatas.