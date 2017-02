Cambia dice que 35 de sus mociones están incumplidas

El portavoz del Grupo Municipal de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, señaló ayer que de las 70 mociones que su grupo ha presentado en el pleno del Ayuntamiento desde julio del 2015, se aprobaron 51 y, de estas, «35 aún no se han llevado a cabo», lo que, detalló, supone que «dos de cada tres propuestas» planteadas y aprobadas no se han realizado». En sus palabras, su falta de materialización «supone un vaciado de importancia al Pleno, una falta de respeto hacia el trabajo de todos los colectivos que integran Cambia y hacia la democracia», además de que «con estas mociones incumplidas imposibilita el avance y desarrollo de Logroño».

Respecto a las políticas sociales, mantuvo que, pese «a que el PP defiende que sube la partida presupuestaria, Logroño continúa con la tasa más alta de pobreza entre las ciudades de su entorno» y, en este sentido, criticó que no se hayan llevado a cabo las mociones referentes a ampliar la ayuda para la compra de libros de texto, comedor escolar o la creación de un parque público de vivienda. En relación a las políticas medioambientales, el portavoz de Cambia afirmó que «el PP se ha limitado a pintar de verde las fuentes» y no ha desarrollado las propuestas en las mociones de Cambia Logroño aprobadas para «mejorar la energía sostenible y poner en marcha medidas contra el cambio climático».

Por otra parte, aseguró que «la recuperación económica y el empleo estable no tiene ningún reflejo en las políticas del PP» y, como ejemplo, lamentó que no se lleve a cabo el Plan Director de Bomberos. Por otro lado, mantuvo que «el equipo de Gobierno municipal hace una defensa permanente de la palabra Logroño», a pesar de «tener abandonado el patrimonio fundamental de la ciudad», ya que no desarrolla las medidas detalladas en sus mociones aprobadas para lograr la reapertura de Valbuena y la protección del Monte Cantabria.

Gonzalo Peña

También lamentó las mociones incumplidas relacionadas con los barrios de El Cortijo y Lobete, porque «el PP no desarrolla una política de construcción de ciudad barrio a barrio, como es nuestro modelo» lo que supone «un tapón para el avance de la democracia y de la ciudad». Y mientras, dijo, «se empeñan en obras faraónicas como la Casa del Cuento, en vez de en las cosas que realmente importan en la ciudad. El pleno es un lugar de compromiso político, deberían respetarlo».

Peña compareció junto a la concejal Paz Manso de Zúñiga, para quien, «más allá de los planteamientos ideológicos, deben prevalecer las realidades de las personas» y animó a que la revista municipal 'De Buena Fuente' se utilice para difundir las ayudas que proporciona el Ayuntamiento porque «muchos vecinos las desconocen». La concejala también se quejó de que «no exista un parque público de viviendas y continúe habiendo desahucios en Logroño: la comisión antidesahucios sólo se ha reunido una vez».