La reurbanización fue polémica casi desde el principio

La reforma de Primero de Mayo lleva envuelta en polémica mucho tiempo. Primero dio que hablar el proyecto, pese a que hubo reuniones con vecinos y asociaciones varias para su elaboración, pero enseguida fue la misma obra. Ríos de tinta corrieron a cuenta de los árboles retirados de la plaza, pero luego fueron los juegos infantiles o la rampa de acceso a la ludoteca. En la fase final de la obra fue cuando se incluyó el césped artificial que tanto enfadó a los vecinos o cuando se plantaron unas zonas verdes que nunca prosperaron. La alcaldesa, Cuca Gamarra, dio un paseo por la zona para dar por concluida la intervención, pero todo el mundo sabía que aquello no terminaba allí. Y fueron estas últimas actuaciones -en las moreras, en el césped...- y su trámite discutible las que han mantenido hasta el momento las deseadas reparaciones aparcadas. El Ayuntamiento todavía no ha recibido oficialmente la obra, de manera que no puede intervenir. Parece que ese horizonte se aclara ahora. Está por ver.