La ONCE recoge hasta el 25 de marzo ofertas para comprar su antigua sede

La ONCE ha puesto a la venta el edificio que la entidad usó como sede en Logroño durante 27 años, de 1989 al pasado 2016. El edificio sustituyó al primer emplazamiento de la entidad en Logroño, situado en la actual calle Portales desde finales de los años 30. Situado en el número 19 de la céntrica calle Jorge Vigón de la capital riojana, cuenta con 1.050,34 metros cuadrados divididos en tres alturas, en las que dispone de diferentes dependencias, todas de absoluta accesibilidad. En la planta baja y primera el edificio cuenta con dos locales de 333,46 y 362,56 metros cuadrados, respectivamente, mientras que en la segunda planta dispone de dos viviendas adaptadas de 354,32 metros cuadrados en total.

LOS DATOS uQué: edificio de tres alturas situado en el número 19 de la calle Jorge Vigón de Logroño con una superficie total de 1.050,34 metros cuadrados. uPor qué: es la vieja sede de la ONCE en La Rioja, inutilizada al trasladarse esta a la nueva.

La ONCE ha abierto un plazo de presentación de ofertas que finaliza el 25 de marzo y los interesados pueden solicitar información en la delegación territorial de la ONCE en La Rioja o a través del teléfono 941 271 169. El viejo edificio quedó en desuso en mayo del 2016, cuando las dependencias de la entidad se trasladaron a la nueva sede, situada en el número 31 de la calle Chile.

El inmueble se transmite libre de arrendamientos, cargas o gravámenes y está al corriente de todos los pagos de gastos e impuestos que le corresponden. Precisamente, para economizar gastos la ONCE desea vender el edificio, patrimonio inmobiliario de la entidad, y cuya transacción parece enfocada a proveer de fondos a la organización, con los que poder financiar más proyectos sociales. Las personas o entidades interesadas pueden presentar ofertas por el edificio completo o por alguna de sus partes, posibilidad esta que parece haber resultado atractiva a los posibles compradores.

además La entidad estima poder lograr 416 contratos para discapacitados

La ONCE no confirma si ha recibido ya ofertas en firme, pero sí reconoce que ha habido bastantes visitas con gente interesada en el inmueble. No obstante, si las ofertas realizadas no facilitan un «acuerdo razonable», se volvería a abrir un nuevo periodo de presentación de propuestas. La entidad comunicará su decisión antes del 15 de mayo.

Por otra parte, la ONCE ha desmentido el rumor de que el grupo Inditex (Zara) estuviera interesado en el edificio, no les consta ni tienen oferta por el edificio que, afirman, está en un estado de conservación bastante bueno.