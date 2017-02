La entidad estima poder lograr 416 contratos para discapacitados

La Fundación ONCE avanzó que estima que 656 personas con discapacidad podrán beneficiarse del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) y del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES). «Que hubiera durante un año un Gobierno en funciones en España ha perjudicado para que los fondos no hayan sido adjudicados a los operadores para poder ser gestionados y ahora en tan sólo cuatro años, hasta el 2020, vamos a tener que hacer todo lo que debíamos haber hecho desde el 2014, pero no pasa nada, estamos capacitados y lo vamos a hacer, seguro», explicó el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en La Rioja, Juan Javier Muñoz.

En la presentación de los programas POEJ y POISES, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, también intervinieron la directora y secretaria general de Inserta, Virginia Carcedo, y la directora de Inserta en La Rioja, Lorena Basols, quien estimó que «La Rioja arrojará una cifra de 126 personas formadas y 416 contratos de trabajo para personas con discapacidad». «Contemplamos todo tipo de discapacitados. Y todas las personas inscritas en Inserta tienen oportunidad de participar en la formación», aclaró Lorena Basols.

Por otra parte, Virginia Carcedo detalló que «una de cada cuatro personas con discapacidad tiene empleo, este es un reto en el que trabajar». Carcedo añadió que la Unión Europea renueva la financiación desde el 2000 «por los resultados y transparencia». De hecho, en el 2016 se lograron 212 contratos para discapacitados, y en los últimos siete años, 957.