El PSOE pide habilitar el helipuerto del San Pedro como estacionamiento libre

El asunto de los aparcamientos en el hospital San Pedro es ya el mar que no cesa, con varios frentes abiertos, aunque todos relacionados en su trasfondo con el contrato firmado por el Gobierno de La Rioja con Aparcamientos Cibir. Diez días después del inicio de la polémica regulación del acceso del parking Oeste 1, gratuito para su uso sanitario, la situación de los aparcamientos en los alrededores del hospital es de colapso total. Cientos de vehículos son estacionados a diario irregularmente en los parkings Urgencias 1 y Urgencias 2 evitando los otros espacios. Y el problema se extiende a todo el barrio La Estrella, en cuya calle Plantío los conductores han encontrado ya un improvisado parking no acondicionado que está deteriorando el carril bici.

En la tarde de hoy se abrirá el nuevo parking promovido por el Ayuntamiento de Logroño en la calle Río Alhama para intentar paliar, aunque sólo sea en parte, la situación. A colación de lo anterior la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio logroñés, Beatriz Arraiz, ofreció ayer una rueda de prensa en la que exigió al Gobierno de La Rioja «habilitar la parcela destinada a helipuerto como aparcamiento libre y gratuito, de manera provisional; sería una forma de facilitar el aparcamiento a los ciudadanos». «Es cierto que la parcela está dedicada al helipuerto, pero como todavía no lo hay, pedimos que, de forma provisional, se pueda dedicar a aparcamiento», sugirió Arraiz.

En el año 2008 el Gobierno de La Rioja anunció la construcción de un helipuerto en las inmediaciones del hospital San Pedro y, desde entonces, existe una parcela reservada e inutilizada, situada entre el aparcamiento Urgencias 2 y el Oeste 2. Además, Arraiz exigió al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño «que requiera a la Comunidad Autónoma para que garantice la gratuidad del aparcamiento para todas las personas que acudan al hospital San Pedro con un sistema más sencillo, como puede ser la introducción del número de habitación del paciente ingresado, nada más». Y es que, según considera la portavoz socialista, «no se está cumpliendo la resolución de Alcaldía porque debía garantizarse el aparcamiento gratuito, aparte de lo complicado del sistema establecido, contrario a la protección de datos del enfermo, puesto que hay que aportar datos de carácter personal para aparcar de forma gratuita».

Beatriz Arraiz Portavoz del grupo socialista «Al barrio La Estrella se le ha generado un problema adicional, está colapsado y estos días se agrava»

«Desaguisado importante»

En cuanto al nuevo aparcamiento de la calle Río Alhama que se abrirá hoy, Beatriz Arraiz declaró que «al final acabará utilizándolo quien lo necesite y no quiera pasar por el procedimiento establecido o pagar en el parking Oeste 1», añadiendo que «al barrio La Estrella se le ha generado un problema adicional, está colapsado desde que se puso en funcionamiento el hospital y se agrava estos días». Arraiz también mostró su disconformidad con que sea el propio Consistorio logroñés «el que tenga que garantizar, con cargo a sí mismo, el aparcamiento gratuito a los ciudadanos habilitando lo que antes ya era un aparcamiento, aunque fuera en precario, haciendo una inversión, aunque sea pequeña, para que la Consejería de Salud cumpla una licencia donde se pone de manifiesto que hay que garantizar el aparcamiento libre y gratuito del uso sanitario».

Para la portavoz socialista, «esto es un desaguisado importante», y considera que todas estas actuaciones del Gobierno de La Rioja «no benefician a los ciudadanos, no a los vecinos de La Estrella y no a los usuarios del hospital San Pedro sino a una empresa privada, y esto es lo que no puede ser». «Hemos instado a la alcaldesa que haga valer la autoridad municipal, la economía municipal también», afirmó Arraiz.