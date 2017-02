Mañana se abre el nuevo parking de la calle Río Alhama, del barrio La Estrella

El Ayuntamiento de Logroño anunció ayer, durante la comparecencia de su portavoz, Miguel Sainz, sobre los asuntos aprobados por la Junta de Gobierno Municipal, que el nuevo aparcamiento público habilitado en el barrio de La Estrella se abrirá en la tarde de mañana viernes. El Consistorio logroñés adjudicó las obras en Junta de Gobierno a principios de año, hace apenas un mes, a la unión temporal de empresas Estrena Logroño por un importe de 44.077,31 euros, con cargo a la partida de obras de conservación y mejora de infraestructuras viarias de la ciudad.

La obra, en palabras del concejal Miguel Sainz, «está prácticamente acometida, finiquitada, se le van a dar los últimos retoques estos días y el viernes tarde-noche los vecinos de La Estrella ya podrán aparcar en esta parcela». La intervención ha supuesto la pavimentación de la parcela de la calle Río Alhama situada junto al polémico parking Oeste 1 del hospital San Pedro, cuya regulación del acceso comenzó a funcionar hace una semana, y la delimitación de 49 nuevas plazas de aparcamiento público y gratuito, que se unen a las otras 26 ya existentes en la misma vía, sumando un total de 75. El espacio acondicionado como nuevo parking está situado entre el campo municipal de fútbol La Estrella y el CEIP San Pío X, dentro de la zona industrial Quebradizo, cuyo uso cambió de industrial a residencial, por lo que «requería una mejora del firme, mejorar la red de alcantarillado y pavimentar el tramo final de la calle que era de tierra y estaba sin asfaltar».

No obstante, en el lugar que se abrirá mañana como nuevo aparcamiento ya aparcaban habitualmente los vehículos de forma irregular y desordenada, a pesar de ser un descampado, igual que sucede actualmente en la calle Plantío del mismo barrio, en el vial La Estrella-Los Lirios. La obra, eso sí, tenía un plazo de ejecución de dos meses y se ha culminado en apenas uno.

En septiembre del 2016 la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, anunció la construcción del nuevo parking «para los vecinos [de La Estrella] y no estará sujeto para el uso sanitario», intentando paliar de algún modo las consecuencias «de la reorganización del aparcamiento que se plantea en el hospital San Pedro», procurando nuevas plazas «para que no se masifique el aparcamiento en La Estrella y dar respuesta a las necesidades del barrio que puedan surgir». No obstante, continúan siendo cientos de vehículos los que diariamente se estacionan mal en los alrededores del hospital.