La UTE de la Casa del Cuento retomará las obras en semanas con el mismo proyecto

«Mismo proyecto, mismo contrato, misma empresa adjudicataria y similar presupuesto». El portavoz del equipo de Gobierno, Miguel Sáinz, adelantó ayer que el Ayuntamiento no contempla reorientación alguna en cuanto a los planes de la futura Casa del Cuento y precisó que las obras serán retomadas por la UTE formada por Eurocontratas y Ortiz Construcciones «en semanas».

La obligada modificación del proyecto de ejecución de la Casa del Cuento tras el derrumbe de parte de las fachadas la pasada semana en plenos trabajos de rehabilitación contemplará únicamente la construcción «de nuevos muros de carga» para el inmueble, por lo que no será necesario ni rescindir el contrato actual ni volver a sacarlo a licitación pues «ni de lejos se aproximará al 10%».

Sáinz dio cuenta ayer de las órdenes dadas para la modificación «por urgencia» del proyecto tras la finalización de los trabajos de desescombro y limpieza de la parcela del parque Gallarza, modificación «leve que será aprobada de inmediato por la Junta de Gobierno Local con el objetivo de que la Casa del Cuento siga adelante tal y como fue concebida, prometida electoralmente, proyectada y presentada por el PP a los vecinos y comerciantes ajustándose perfectamente a la zona».

«Ha quedado claro que la empresa no ha cometido ninguna mala praxis en el desarrollo», afirmó Sáinz

«Todo lo sucedido estará encauzado en unas semanas con el mismo contenido, el mismo contrato, la misma empresa y unos términos económicos similares», pues, a juicio del equipo de Gobierno, «nadie quiere ver este proyecto suspendido o reorientado». «Lo último que queremos es que se ralentice, se pare o fracase», insistió Sáinz en varias ocasiones después de que PSOE, primero, y C's, después, solicitasen la 'reorientación' del proyecto inicial para dar servicio a más público que al infantil.

Desde el Ayuntamiento se informó ayer que tanto el director general de Arquitectura como los técnicos de la Unidad de Contratación comparecieron en la comisión correspondiente para proporcionar toda la información a los grupos municipales y, según añadió Sáinz, «ha quedado claro que la empresa no ha cometido ninguna mala praxis en el desarrollo de las obras».

El equipo de Gobierno 'popular' entiende, por ello, que no hay motivo alguno para la resolución del contrato, «que además supondría una indemnización a la UTE del 3% de la cuantía que quede por ejecutar». Y ello por no hablar de la paralización que conllevaría.

«La Casa del Cuento sigue adelante con una simple modificación del contrato, que no llegará al 10%, sin variar los principios de la propuesta municipal inicial», concluyó tras responder a preguntas de los periodistas que los test realizados a los muros desplomados «daban una consistencia que a la hora de la verdad no ha sido tal, si bien los técnicos dicen que no existe ningún test seguro al 100%».