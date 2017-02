El proyecto de la Casa del Cuento se mantiene intacto

-Derribo de las fachadas no previsto

1.- El proyecto original preveía mantener fachadas; por razones obvias, ahora no se mantienen, lo que implicará realizar un modificado para incluir esos cerramientos.

¿Simple modificación? Mucha indefinición, por no decir falsedad:

Intacto, intacto no diría yo, a los sobrecostes del derribo, 50.000 euretes de nada, lo que todos llevamos en el bolsillo para comprar el pan, se unirán los de edificarlo todo de nuevo.

Vamos a mirarlo por el lado bueno, esta vez la chapuza de los mismos gestores de la reforma de la Gran Vía, esa que nos iba a salir gratis y terminó costando 1000 millones de las antiguas pesetas, no creo que se disparé más de 300000 euretes extra, van mejorando.

No pasa nada, una inauguración con fotitos copa en mano y reparto de salchichón y chorra más da.