El Ayuntamiento baraja limitar la velocidad de los trenes de mercancías para paliar el ruido

El Plan contra el ruido en carreteras, actividades industriales y el procedente del tráfico ferroviario es el próximo reto del Ayuntamiento en la lucha contra la contaminación acústica. Un proyecto, aprobado en el pleno del jueves y que, como explicó el concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, ya tiene consecuencias inmediatas, ya que «todo lo que haga el Ayuntamiento tendrá que llevar un informe de repercusión acústica». Otras acciones irán llegando escalonadamente, una vez que se organice la parte administrativa, se creen órganos como la Mesa del Ruido y se aprueben metodologías de medición.

ALGUNAS MEDIDAS DEL PLAN Objetivos inmediatos (1 año) Planes zonales. Fomento de transporte público. Recibirá formación sobre mediciones de ruido. Entre los objetivos: las motos. A punto de adjudicarse A medio plazo (en 3 años) Obras de continuidad en carriles de Clavijo. En el viario de la ciudad. Sobre servicios municipales. A medio plazo (en 5 años) Adecuar las aperturas y los cierres. Calles Salustiano Olózaga, Portillejo, Escultor Daniel, Lope de Vega y Duques de Nájera. Doble acristalamiento para mitigar el ruido del tráfico. Doble acristalamiento en zonas conflictivas del casco antiguo. Adecuación de los tiempos de apertura y cierre. Obras de urbanización y ampliación de aceras en nueve calles de la ciudad.

El documento, en el que se incluyen las alegaciones aceptadas por el Ayuntamiento, destaca la realización de una radiografía del ruido sobrevenido por el ferrocarril de forma coordinada con las administraciones competentes. Uno de los objetivos será establecer «medidas correctoras» en zonas como Los Lirios o La Estrella, «pero estas, hasta que no sepamos la realidad», no se podrán concretar, advierte el edil. «En principio barajamos la limitación de velocidad, sobre todo en los trenes de mercancías, que son los que más problemas dan o la instalación de pantallas vegetales». Las pantallas acústicas será también una las opciones planteadas para atajar el ruido de la circunvalación, aunque según Ruiz Tutor, esta solución tiene sus complicaciones: «Las pantallas son como barreras, un punto de fractura en la ciudad, cuando lo que buscamos es una ciudad conexionada; además no suele ser eficaz, porque el punto donde impacta el ruido lo distribuye a otro sitio». En cuanto a la industria, el Ayuntamiento «tendrá muy en cuenta las fuentes del ruido y se velará porque no se aumente el número de decibelios», aunque en esto también reconoce que conciliar el interés de las industrial y el vecinal es «microcirugía fina». «Muchos de los espacios están sujetos a 'Peris' y hay industrias que llegaron antes».

