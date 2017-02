La Casa del Cuento se viene abajo

Logroño. Un tremendo estruendo seguido de una gran nube de polvo. Una esquina desplomada de golpe y porrazo en horario de trabajo. Un herido leve atendido en la misma obra. Un susto. Un gran susto. Y un proyecto en el corazón del parque Gallarza que, si ya fue controvertido en su gestación, tocará replantearse cuando prácticamente se encontraba en su primera fase. Pasaban pocos minutos de las 16 horas de la tarde de ayer cuando dos de las cuatro fachadas del viejo edificio que acogerá la Casa del Cuento -la principal y una de las laterales- se venían abajo. Un «derrumbe parcial», según explicaba el propio Ayuntamiento de Logroño, en las fachadas norte y este que, desde hace días, se sostenían con un zunchado metálico de seguridad tras el vaciado del en su día edificio de Infantil del Vuelo Madrid-Manila.

El comunicado de prensa municipal -no hubo declaraciones a la espera de conocer las causas del desplome- concretaba que «durante las labores de aseguramiento de uno de los muros originales que estaba previsto mantener éste ha cedido». Ya entonces numerosos viandantes podían comprobar que se trataba de la esquina situada al noreste, donde los cascotes se entremezclaban con las retorcidas vigas metálicas de sujeción en el sótano ya construido.

Se da la circunstancia de que el suceso se producía en plenos trabajos de la UTE Eurocontratas y Ortiz, adjudicataria del proyecto. «Miedo», se limitaba a decir uno de los trabajadores aliviado tras el susto inicial. Y es que a consecuencia del derrumbe uno de los operarios de la constructora resultaba herido leve, siendo atendido en el mismo lugar por los servicios sanitarios. «No se han registrado daños personales importantes, salvo un trabajador que fue atendido en el lugar por rasponazos y magulladuras leves», informaba instantes después SOS Rioja 112. Los trabajadores, según las mismas fuentes, vieron rajarse la fachada pudiéndose «escabullir» del derrumbe.

Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, un técnico de Protección Civil del Gobierno de La Rioja, Policía Local y Nacional y personal del SERIS no tardaron en acudir a la céntrica plaza, donde los curiosos se agrupaban en corrillos desde el primer momento.

«He oído mucho ruido y al salir al balcón no se veía más que polvo... Algo ha pasado, me he dicho, y al momento han empezado a oírse las sirenas», explicaba Ángela desde un quinto piso justo enfrente de la fachada principal y desde donde se veía un primerísimo primer plano. Otro vecino de la zona, que acostumbra a pasear por el parque a diario, afirmaba «ver desde hace días el mal estado de la estructura externa del edificio». «Es una plaza que ya de por sí está muy removida», añadían desde un negocio cercano.

A la espera del análisis del suceso y del esclarecimiento de las causas que lo han provocado el equipo de Gobierno adelantaba ayer que «lo ocurrido posiblemente implique reconsiderar la manera de ejecutar el proyecto de rehabilitación del inmueble, teniéndose que valorar el derribo del resto de la estructura para evitar problemas en el futuro».

Desde primera hora de la tarde, técnicos municipales junto a la empresa adjudicataria comenzaban a analizar las decisiones que hay que tomar de forma inmediata para garantizar la seguridad de la obra y posteriormente determinar también las acciones que habrá que adoptar a más largo plazo.