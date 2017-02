El PSOE pide medidas para mejorar la seguridad vial y una mesa de tráfico

Comenzó el concejal socialista Vicente Ruiz pidiendo perdón a los vecinos de Logroño por no ser capaz de hacer ver al Gobierno local la importancia de actuar en materia de prevención de accidentes. Después, Vicente Ruiz señaló que su grupo presentará una moción en el próximo pleno para solicitar una mesa de seguridad vial y un plan para luchar contra la siniestralidad.

El concejal criticó «la pasividad y la improvisación del equipo de Gobierno local» a la hora de tomar medidas para evitar la siniestralidad. Para él, el Gobierno municipal «parece no comprender la gravedad de esta problemática». Durante el 2016 hubo 1.563 accidentes de tráfico; 127 atropellos y 4 fallecidos, mientras que los accidentes con ciclistas involucrados aumentaron el 39%, con un total de 74 siniestros. Además, destacó que en lo que va de enero se han producido 17 atropellos.

Recordó Ruiz que su grupo presentó en abril una moción pidiendo medidas como la mejora de la Sección de Trafico de la Policía Local; campañas de seguridad vial para todos los colectivos; la mejora de la señalización, iluminación y reguladores de velocidad en entornos de centros educativos, médicos y otros puntos de confluencia; más áreas pacificadas; más pasos de cebra asimétricos; itinerarios peatonales seguros junto a los centros escolares y el ajuste de los tiempos semafóricos en calles de alta siniestralidad.

Vicente Ruiz

Aunque la moción se aprobó, no se ha cumplido. El edil reprochó que «el Gobierno municipal del PP se limita a improvisar cuando se producen atropellos». «Mientras no nos sentemos a analizar el problema, no se podrá solucionar», señaló, para anunciar una nueva moción para pedir medidas urgentes que refuercen la seguridad vial. Así, instó a que se convoque con urgencia la Comisión de seguimiento del PMUS para debatir sobre las acciones previstas a corto plazo y sobre la constitución de una mesa de la seguridad vial.