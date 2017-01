98 estudiantes de francés de Logroño participarán en intercambios con Dax y Libourne

Un total de 98 escolares que estudian francés en centros de Logroño participarán en la próxima Semana Santa en el programa de intercambios que el Ayuntamiento de la capital riojana mantiene con las ciudades hermanadas de Dax y Libourne.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Paloma Corres, acompañada por Montserrat Benito, profesora de francés del IES Batalla de Clavijo, ha presentado este martes los intercambios, para los que ya está abierto el plazo de inscripciones.

Corres ha recordado que, "cumplimos 38 años desde que, en 1980, se realizó el primer intercambio escolar entre las ciudades de Logroño y las Francesas de Dax y Libourne, en el que participaron todos los alumnos interesados de los Institutos y colegios de la ciudad, actividad que ha venido desarrollándose ininterrumpidamente desde entonces".

La finalidad de este intercambio es "la convivencia entre chicos y chicas de distintas culturas, idioma y costumbres y entre sus familias correspondientes, y se lleva a cabo mediante un programa de actividades confeccionado y desarrollado durante una semana por el Ayuntamiento de cada localidad".

De este modo, entre las actividades previstas, para los jóvenes franceses cuando visiten Logroño, la edil ha citado una gymkana, una fiesta en una discoteca, una salida al parque de aventuras de Cameros, un 'master chef' en el Parque de la Ribera o una visita al IES La Laboral.

Corres ha destacado especialmente que "atendiendo a las sugerencias de los profesores de francés, que históricamente han sido los que han liderado esta iniciativa entre los escolares de los centros, este año se llevará a cabo un nuevo sistema de tramitación de las solicitudes para garantizar que aquellos a los que les de igual la ciudad en la que realizar el intercambio, puedan pedir indistintamente una u otra".

"Con ellas se continúa con la tradición que se inició el curso 79/80, en los que nuestro Ayuntamiento y los de las dos ciudades francesas han vinculado a sus jóvenes durante unas semanas en una apuesta por el intercambio lingüístico y cultural", ha señalado la edil de Familia.

Este año, los alumnos de Logroño acudirán a Dax y Libourne del 15 al 22 de abril. El año pasado se recibieron 407 solicitudes, y finalmente fueron 36 los alumnos que acudieron a Libourne y 90 a Dax. Del mismo modo, los alumnos de las ciudades hermanadas visitarán la capital riojana del 22 al 29 de abril. El pasado año, acudieron a Logroño 124.

Al programa de este año podrán acceder un máximo de 98 jóvenes, ya que este año se han ofertado 80 plazas para Dax y 18 para Libourne, una cifra algo baja "que no sabemos a qué se debe", que acudirán acompañados por monitores (1 por cada 25 alumnos), en edades comprendidas entre los 14 y los 17 años, participando en los intercambios escolares en régimen de alojamiento en familia.

Los alumnos deberán cursar francés en cualquier centro de Enseñanza Secundaria de Logroño y en el IES La Laboral. Aquellos que ya hayan participado dos años en esta actividad podrán solicitar plaza, pero únicamente se tendrá en cuenta su petición en caso de que no haya solicitudes suficientes en su tramo de edad y sexo.

"Es decir -ha incidido Paloma Corres-, se dará prioridad a aquellos alumnos que no hayan participado previamente en el programa". La cuota que deberá abonar cada alumno será de 55 euros, como en las últimas ediciones.

SORTEO DE PLAZAS.

Como ha subrayado la concejala, "debido a que normalmente hay más solicitudes que plazas, la participación en los intercambios se realiza a través de un sorteo". De este modo, hasta el año pasado, el sorteo se hacía agrupando las solicitudes por sexo, edad y ciudad elegida "y, este año, se ha decidido que se agruparán por año de nacimiento y sexo y se irá adjudicando a la ciudad solicitada".

Las solicitudes ya se pueden presentar hasta las 14 horas del próximo jueves, 9 de febrero, en la Unidad de Educación. El sorteo será público y se realizará el lunes, 13 de febrero, a las 12 horas en la misma Unidad.

Una vez recogidas todas las solicitudes de participación en los intercambios escolares se agruparán por año de nacimiento y sexo, y se irá adjudicando según la ciudad seleccionada.

En caso de no haber especificado la ciudad en la solicitud, circunstancia novedosa en esta edición, se asignará a la ciudad que más plazas tenga y, en caso de igualdad de plazas, se irá adjudicando alternativamente a Dax o a Libourne. Si el número de solicitudes de Logroño fuera igual o inferior al número de solicitudes de Dax y Libourne, no se realizaría sorteo.

Para Montserrat Benito, este tipo de intercambios "son esenciales, por el impulso que se da a la lengua francesa, que el conocimiento de los jóvenes no se quede solo en el inglés; y porque así los estudiantes ven que el francés no es solo una asignatura, sino una oportunidad para conocer formas de vida diferentes". "Yo fui con unos de estos intercambios con 13 años y me cambió la vida", ha afirmado la docente.

A ello ha sumado la importancia también del francés "como lengua de la industria y como una oportunidad para el futuro", ya que, como ha recordado, "en el mundo del vino, del calzado, se comercia mucho con Francia, y en otras disciplinas, como al Fisioterapia o la Biología Marina, hay mucha bibliografía en este idioma o centros destacados a los que se puede acudir".

"Estos intercambios contribuyen a estrechar lazos con las ciudades hermanadas, al mismo tiempo que los jóvenes franceses tienen una oportunidad para conocer nuestra ciudad y los logroñeses las francesas, con el enriquecimiento cultural y personal que ello conlleva", ha finalizado Corres.