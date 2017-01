El PSOE acusa al Gobierno logroñés de «improvisar» contra los atropellos

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño Vicente Ruiz ha acusado al equipo de Gobierno local del PP de actuar contra los atropellos que se producen en la ciudad "a golpe de lo que dicen las noticias y los titulares", por lo que ha criticado la "improvisación" en esta materia "que no termina de solucionar el problema".

En rueda de prensa que recoge Europa Press, Ruiz ha lamentado que el Ejecutivo municipal "parece no comprender la gravedad de esta problemática, que ha provocado que en 2016 incrementara el número de accidentes, llegando a los 1.563; aumentaran los atropellos, alcanzando la cifra de 127, y el número de fallecidos; y creciera un 39% los accidentes de bicicletas, con 74 siniestros en los que estuvieron involucrados ciclistas". "El Gobierno municipal del PP aún no es consciente de la gravedad que está alcanzando la siniestralidad vial en Logroño, que ya solamente en este mes de enero hemos alcanzado los 17 atropellos", ha subrayado el edil socialista.

En este sentido, ha recordado que el PSOE ya presentó en el pleno de abril de 2016 una moción solicitando la implantación de una serie de medidas para que se reduzca la siniestralidad vial en Logroño, "que se aprobaron por la mayoría de los grupos".

Entre otras medidas, se contemplaba la reasignación de efectivos y mejora de la dotación de la Sección de Trafico de la Policía Local para dotarla de más personal; dotar de medios adecuados a los policías locales que realizan su labor en dicha unidad; realización de campañas de seguridad vial para todos los colectivos, incluido el de peatones; o mejorar la señalización, iluminación y los sistemas reguladores de la velocidad en entornos de centros educativos, médicos y otros puntos de confluencia.

Además, la moción planteaba continuar con la implantación de las áreas pacificadas o calles tranquilas; incrementar los pasos de cebra asimétricos en los puntos negros de la ciudad; generar itinerarios peatonales seguros en el entorno de los centros escolares que garanticen la movilidad de las personas que circulen por el mismo; y ajustar los tiempos semafóricos a las condiciones de los peatones más vulnerables en zonas escolares y calles de alta siniestralidad.

Tras el "incumplimiento" de la moción "al no adoptar las medidas aprobadas", el concejal del PSOE ha lamentado que "el Gobierno municipal del PP se limite a improvisar con la siniestralidad vial a golpe de buscar titulares de prensa cuando se producen atropellos". Por ello, ha señalado que "es necesario que se realice un análisis real de la problemática que sufre la ciudad para implantar medidas eficaces". En este sentido, Ruiz ha concretado que "mientras no nos sentemos en la mesa para analizar el problema, no se podrá solucionar". Así, ha explicado que "en las últimas semanas, otros grupos de la oposición han mostrado su preocupación por el número de atropellos que se producen en Logroño", un hecho que ha valorado como "positivo" porque ha considerado que "este asunto involucra a todos".

Convocatoria con urgencia

Por otro lado, Vicente Ruiz ha adelantado que el PSOE defenderá de nuevo en el pleno de febrero, que se prevé celebrar este jueves 2, una moción "para que se implanten medidas urgentes que refuercen la seguridad vial y prevengan los atropellos en la ciudad". De esta forma, el Grupo Municipal Socialista insta "a que se convoque con urgencia la Comisión de seguimiento del PMUS, que no se reúne desde junio de 2016, para analizar la cifras de siniestralidad de 2016 y debatir sobre las acciones previstas por el Gobierno municipal a corto plazo".

Asimismo, ha añadido que el PSOE solicita "debatir dentro de la Comisión de seguimiento del PMUS la constitución de una Mesa de la Seguridad Vial permanente, que tenga autonomía propia y esté compuesta por los responsables políticos y los técnicos de las diferentes áreas municipales, así como también por agentes externos pertenecientes a la DGT o la Fiscalía de La Rioja". Esta Mesa se reuniría cada dos meses.

Otro punto que incorpora la moción es "la redacción, en colaboración con la citada Mesa de la Seguridad Vial que se constituya, de un verdadero Plan de Seguridad Vial para lo que resta de mandato municipal, que incluya varios ejes de actuación". Así, ha señalado "un diagnóstico sobre la seguridad vial en la ciudad y una estrategia e intervención que contemple acciones en educación y formación; información y comunicación a la ciudadanía en general sobre la seguridad vial; vigilancia y autoridad hacia los infractores; gestión de la movilidad e infraestructuras; investigación, estudio y atención y auxilio a las víctimas; y, por último y entre otras medidas a incluir, evaluación y revisión del Plan de Seguridad Vial".

También en la moción se pide que "se proceda de manera urgente a aumentar los medios personales de la Unidad de Tráfico, tras disminuir en un año en 3 efectivos reales, pasando de 41 a 38; incrementar la labor de sensibilización, información y formación de diferentes colectivos para evitar los atropellos y se respeten las normas de tráfico; y que se mejore la iluminación de todos los pasos de peatones en los que se hayan producido atropellos o accidentes en los años anteriores.

Por último, las peticiones del Grupo Socialista se completan con la necesidad de "priorizar y garantizar la financiación de aquellas obras de seguridad vial que se han previsto en el Presupuesto municipal de 2017 y realizar las pendientes de 2016, en el mínimo tiempo posible; y facilitar en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Logroño los datos de siniestralidad vial y atropellos de la ciudad de Logroño".