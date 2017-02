El PSOE propone que el nuevo pliego de comida a domicilio dé prioridad a la calidad

Logroño. Ahora se trata de que la nueva adjudicación introduzca todos los medios necesarios para garantizar que el Ayuntamiento ofrece un servicio de comida a domicilio de calidad, razonó ayer la concejal socialista María Marrodán, a raíz de la rescisión del contrato con la empresa Serunión.

La concejal destacó que su grupo «está satisfecho con que por fin haya terminado este largo proceso para rescindir el contrato del servicio de comida a domicilio y con que el Ayuntamiento dé por finalizada su relación con Serunión tras las graves irregularidades que se han venido dando». En cualquier caso, se fijó en que el proceso ha durado más de un año.

«La dilación tiene su importancia porque durante estos meses el servicio de comida a domicilio se ha visto dañado y se han dado de baja el 65% de los usuarios», agregó María Marrodán. Para ella, «la mala gestión ha provocado que haya crecido la desconfianza en el servicio, lo que ahora dificultará su reactivación».

LA FRASE María Marrodán Concejal del PSOE «La decisión de no dar más peso a la oferta económica es posible y legal. Otros consistorios lo han hecho»

Los socialistas, dijo, se empeñarán ahora en que se aproveche la ocasión que supone una nueva licitación «para que el Ayuntamiento actúe correctamente y anteponga la calidad en un servicio tan sensible como el de comida a domicilio».

«Estamos convencidos de que el Gobierno municipal del PP no puede volver a cometer los mismos errores», dijo, para señalar la importancia de que el nuevo pliego contemple que la oferta económica no sea la mitad más uno de los puntos del concurso, como sucedió antes. «La decisión de no dar más peso a la oferta económica es posible y legal porque en otros ayuntamientos se ha hecho», aseveró. Y pidió mejorar el procedimiento sancionador por incumplimiento para que el Ayuntamiento pueda actuar con celeridad y contundencia.

El grupo popular defendió la «responsabilidad y celeridad» con la que ha actuado el Ayuntamiento y advirtió que rescindir el contrato antes de concluir el expediente podía suponer un delito de prevaricación. «Somos los primeros interesados en que esta situación no se vuelva a repetir», dijo.