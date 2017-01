Los vestigios aparecidos en el Sagasta no complicarán las obras, asegura Educación

La aparición de los restos del antiguo convento de Carmelitas, así como de parte de una muralla carlista en el subsuelo del Sagasta no complicarán, en principio, el desarrollo de las obras previstas en el viejo instituto, aunque sí se tendrán en cuenta para su conservación e integración dentro de la propia construcción, según se desprende de la valoración realizada por el consejero de Educación, Alberto Galiana, tras la reunión del Consejo de Patrimonio Histórico Artístico de La Rioja celebrada ayer, la primera una vez aparecidos los vestigios a finales del año pasado. La comisión, que tiene la última palabra sobre qué hacer con los restos, aprobó ayer el proyecto básico de las obras, tal y como estaba previsto, «aunque adaptado para poder preservar los restos». El consejero de Educación, Alberto Galiana, explicó ayer que el dictamen se adoptó tras analizar un primer informe arqueológico que toma en consideración la nueva situación, al tiempo que permitirá continuar con normalidad con el proyecto de ejecución, que establcerá las medidas definitivas.

EN BREVE Restos. Las catas han sacado a la luz restos del convento de Carmelitas y la muralla carlista. Su futuro. La Comisión de Patrimonio tiene la última palabra sobre qué hacer con los restos encontrados. Traslado. Los alumnos están alojados en la antigua escuela de Comercio. Obras. Previstas para fin del 2017.

Este proyecto, que están redactando arquitectos de la Comunidad, con la asistencia de ingenieros y arquitectos externos, deberá estar finalizado, como estaba previsto, en las próximas semanas. A partir de entonces se procederá a la licitación de la obra, un trámite que suele durar unos seis o siete meses, por lo que el proyecto podrá comenzar a ejecutarse a finales del 2017. En este proyecto de ejecución, se establecerá en detalle cómo se hará la preservación arqueológica.

Como primera valoración y a falta de conocer los detalles técnicos, «porque son ellos quienes deben determinar si merecen o no la pena», el consejero estimó que los restos encontrados «no parecen ser especialmente llamativos desde el punto de vista visual». Reconoció, eso sí, que es pronto para hacer valoraciones y tendrán que ser los expertos y el Consenso Arqueológico quienes determinen si hay que hacer alguna intervención específica. No obstante, aventuró que «no creo que sea para tanto y, en principio, no parece que sea necesario un tratamiento muy especializado ni intensivo». La previsión, en cualquier caso, es cumplir con los plazos, «y así se ha consignado en el Presupuesto presentado el miércoles en el Parlamento; quizás habrá algún leve retraso, pero no significativo». Lo que sí esta clara es la necesaria coordinación con el Ayuntamiento, una colaboración que va a a ser fundamental para ejecutar las actuaciones en el entorno de la Glorieta: «se trata de que actuemos a la vez y el resultado luzca como se merece el lugar».

Los hallazgos de la excavación del Sagasta, según dio a conocer este periódico en diciembre, han consistido en parte de la muralla carlista, levantada durante la I Guerra Civil (1833-1840), así como pequeños lienzos de muro y otros elementos arquitectónicos del convento de Carmelitas. «Creemos que la solución pasa por que estos restos se preserven dentro del propio Sagasta. Luego habrá que determinar si hay alguna posibilidad de que queden visibles o si merecen la pena hacer alguna intervención para darlos a conocer».