El centro ya nota el traslado de los juzgados

Aún queda alguna actividad en el antiguo Palacio de Justicia, el de la calle Bretón. De hecho, hasta la semana que viene, hasta el día 2, habrá todavía algún juicio. Pero el bajón de la actividad en la zona es un hecho, como señalan a Diario LA RIOJA comerciantes y hosteleros del entorno.

Esther, desde el quiosco de la ONCE que está frente al Palacio, señala la calle para destacar la tranquilidad excesiva que aprecia en la misma. Y no a esa hora, las once menos cuarto de la mañana, sino que sucede en cualquier momento, dice ella. Confía en el anunciado plan de reutilización del Palacio para otros usos administrativos. Lo mismo les pasa a Carmen y Pilar, del estanco de Capitán Gallarza, frente al Tívoli. Aunque esperan ese nuevo uso del edificio, se temen que para ello tenga que pasar un año o año y medio. «Mientras, ¿qué?», dicen. Porque en este entorno no hay colegios ni centros de salud... sólo la plaza de Abastos, pero no tira, apuntan. «Nos hemos quedado solos. Cuatrocientas personas de golpe (los empleados de Justicia), más las que tenían que venir, se nota mucho», lamentan, para echar de menos que no se haya pensado antes un Plan B para la zona.

También en Casa Eduardo se ha notado la menor actividad, si bien Ana no tiene claro si achacarlo a la crisis general o añadir además el éxodo de Justicia. «Enero siempre ha sido malo, pero este año te sorprendes comprobando que cada día es peor que el anterior». Y añade: «Tenemos tantos gastos...»

LAS FRASES Mamen y Pilar Estanco de Capitán Gallarza «Nos hemos quedado solos. El nuevo uso del edificio igual tarda un año o año y medio. Y mientras, ¿qué?» Minerva Panadería El Paraíso «Creo que no lo voy a notar tanto como el cierre de Correos, en la plaza de San Agustín»

En el bar Victoria, en la calle Víctor Pradera, un lugar habitual de reunión de funcionarios, abogados y otros usuarios del Palacio, también han notado mucho la marcha de Justicia. Ha sido en los desayunos a lo largo de las mañanas, pero también en las comidas. Desde allí, Pilar aspira a que vuelva la normalidad con la reutilización del inmueble.

Carmen, una abogada con despacho en Víctor Pradera, apunta desde una mesa compartida en el Victoria que no tiene ninguna intención de mudarse después de tantos años en el mismo sitio. Quizá los letrados menos -algún cartel de traslado se ve en la calle Bretón- pero los procuradores sí se van yendo hacia la zona de Murrieta; no en vano a ellos les toca tener que ir muchas veces a las dependencias judiciales, señalan los acompañantes de la abogada.

En el café Bretón opinan que aún es pronto para sacar conclusiones. Quizá después del día 2, cuando ya no haya juicios. En cualquier caso, ya han ido diciendo adiós a algunos clientes habituales de años que, a estas alturas, eran amigos. Otros establecimientos hosteleros de la calle Bretón hace tiempo que no abren por las mañanas.

En la panadería El Paraíso se veían empleados de Justicia a última hora de la mañana, a partir de las dos y media, cuenta Minerva. Algunos de sus clientes funcionarios, además, le contaban que iban a aprovechar para jubilarse, con lo que no lo iban a estrenar. En cualquier caso, ella cree que no va a notar tanto la marcha del Palacio como en su día sufrió el cierre del edificio de Correos en la plaza de San Agustín. Aunque ahora el servicio postal ha vuelto a una ubicación próxima, en Once de Junio, ya no es lo mismo, refiere.

Y hay otros negocios que, pese a la cercanía, no se ven perjudicados por la situación. Tal es el caso, por ejemplo, de Peluqueros Morón, frente a la puerta del edificio de Juzgados. Fernando y Javier señalan que, además, las dependencias judiciales cerraban por las tardes, con lo que, en todo caso, a ellos podría afectarles únicamente en una parte de su horario de apertura. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la tienda de vinos próxima. Su clientela es otra.