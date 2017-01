Trata de arrancarlo!». El grito desesperado de Luis Moya a su compañero Carlos Sainz una lejana tarde de 1998 cuando ya divisaban la meta y a apenas unos metros de su tercer título mundial de rallies forma parte ya de nuestro imaginario. «¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!». Pero el Toyota había dicho basta y el motor no arrancó. «La cagamos, Luis». No había nada que hacer.

Se habla estos días en Logroño de tratar de arrancar un motor, que si bien no vale título mundial alguno, sí que vale la solución de un gran problema de ciudad: el hueco dejado en pleno centro por la marcha de Maristas. El Ayuntamiento ha iniciado el año, diez después, anunciando un acuerdo «con el que se inicia la recuperación urbanística, económica y social del entorno del antiguo colegio». Una recuperación que pasa por arrancar un motor que, sin embargo, nadie parece querer ver que no es ya que no funcione, sino que, sencillamente, no está. De hecho, se fue. Le permitieron irse, para ser más exactos. Ahora, ni en la nueva ni en la vieja propuesta existe otro que lo pueda sustituir -sin crisis las viviendas, pues la cuestión era y son eso, viviendas, ya estarían-.

El motor era un colegio que movía más de un millar de personas de forma directa y otros tantos indirectamente. Un motor que, por mucho que se empeñen, ya no volverá. Un motor que no puede reemplazarse con un polideportivo complementario a otro existente por mucho centro deportivo que se le llame. Que el motor de la zona era Maristas queda claro, y lo que ahora se decide es con qué forma y de qué manera lo ocupan viviendas. Será un residencial cerrado o abierto, privado o con uso público, pero el supuesto motor -pues arroja y arrojaba muchas dudas-, como pasó una década antes con el Toyota de Sainz, está por ver si arranca. De momento, solo hace ruido. Mucho ruido.