La Policía Local «no puede garantizar la seguridad del tráfico»

Que no mezclen churras con merinas, Logroño necesita mas dispositivos MULTACAR, y también aumentar el importe de las multas. Que dejen de hacer la vista gorda. Los hay quienes cuando mueven el coche PAGAN religiosamente aparcamientos cuando no hay sitio en superficie, y los listos que lo dejan en doble fila, sale mucho mas barato... asi que espabilando! Mas personal y coches con multacar.

El multacar is with you , like kuka