Los árboles siguen sin poder bailar

Diecisiete meses, diecisiete. Lejos queda septiembre del 2015, cuando el director de la Casa de la Danza de Logroño, Perfecto Uriel, denunciaba la desaparición de casi 50 árboles del denominado Bosque de la Danza, una singular iniciativa puesta en marcha junto a la Concejalía de Medio Ambiente en el 2009 y que, a día de hoy, apenas cuenta con la decena de 'ginkgo bilobas' plantados en origen con los primeros artistas colaboradores.

Diecisiete meses que, sin embargo, se iniciaron con un guerra de cifras entre el propio Uriel, promotor de la iniciativa, y el concejal del ramo, Jesús Ruiz Tutor, quien aseguraba que al menos 25 de los ejemplares fueron trasladados y trasplantados en diferentes ubicaciones y, los restantes, o se retiraron por estar secos o por estar emplazados en la parcela donde se ubicaría el proyecto de los huertos comunitarios de Madre de Dios. De la denuncia y sus reacciones surgió la exigencia unánime de la oposición municipal para la restitución de los ejemplares desaparecidos e incluso su inclusión en los presupuestos municipales del pasado 2016. Sin embargo, diecisiete meses después todo sigue igual... aunque ya se anuncian novedades.

Si la temporada pasada no se plantaron, precisamente, porque todo se decidió cuando ya no había margen de maniobra, para ésta el Ayuntamiento de Logroño ya lo tiene todo previsto. Con un retraso y una falta de información, eso sí, que es motivo de denuncia y crítica desde la Casa de la Danza. «¿Para cuándo? ¿A qué están esperando?», lleva meses preguntándose Perfecto Uriel, quien recientemente publicaba vía redes sociales una 'carta abierta' a Ruiz Tutor ante un proyecto prometido, comprometido y que no llega. «Ni se ha comenzado a dar identidad al espacio ni se han plantado árboles ni se ha cuidado el terreno ni nada de nada... Tan sólo se ha creado un caminito que lleva a ninguna parte», se queja.

Medio Ambiente trabaja ya en un proyecto que supondrá una inversión de unos 8.000 euros LAS FRASES Perfecto Uriel Director de la Casa de la Danza «Ni se han plantado árboles ni se ha comenzado a dar identidad al espacio... Sólo han creado un caminito» Jesús Ruiz Tutor Concejal de Medio Ambiente «Si hubiésemos plantado los árboles la pasada primavera o verano habría sido una barbaridad...»

Desde el Ayuntamiento de Logroño, a requerimiento de Diario LA RIOJA -quien también se hacía eco del caso en su día-, se ha precisado por primera vez que la actuación consta de la adecuación de un sendero o camino -que ya puede verse-, de la instalación de tres bancos de piedra -que se hará en las próximas semanas- y de la plantación de 15 abedules - que tendrá lugar en febrero, coincidiendo con la campaña de plantación general de arbolado-. El gasto de todo ello ronda los 8.000 euros, que se financiarán con el 5% del contrato de zonas verdes que debe destinarse obligatoriamente a mejoras en parques y jardines.

De la etapa anterior quedan unos diez árboles... ginkgos, que ahora se integrarán junto a los abedules -una especie más apropiada, según Tutor, algo que no comparte Uriel- en los márgenes de un sendero que «adquiere personalidad propia» junto al anfiteatro natural de la zona. Recordar que el bosque, ubicado en el paseo del Prior en pleno campus universitario, es un espacio de unos 3.000 metros cuadrados que progresivamente se fue poblando de árboles gracias a una campaña entre bailarines y coreógrafos denominada 'apadrina un árbol', «siendo cada artista el que pagaba su propio ejemplar».