El Ayuntamiento comienza a cambiar las placas de las seis calles franquistas renombradas en agosto

Calvo Sotelo como Presidente Leopoldo Calvo Sotelo y Capitán Cortés como Beti Jai. La esquina donde precisamente La Barranca llevó a cabo su acción reivindicativa para exigir el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica el pasado marzo -y que acabó en sanción por parte del Ayuntamiento- fue ayer uno de los primeros puntos donde operarios del Parque Municipal de Servicios procedieron a sustituir las placas de las calles franquistas renombradas en agosto del año pasado.

Lo que en principio se anunció como un «plazo razonable», finalmente han sido cinco meses... La Administración local comenzó ayer a colocar las placas con las nuevas denominaciones de las hasta seis calles franquistas renombradas -de las 17 que había pendientes-. Y todo ellos después de que el pasado 31 de agosto, la Junta de Gobierno Local aprobase cambiar los nombres del primer paquete de calles informando a la Dirección General de Arquitectura para que procediese a la adquisición de las placas correspondientes y a su colocación.

Las instrucciones, de hecho, estaban dadas desde entonces. Así, la demora entre la aprobación y su ejecución, en lo que a placas se refiere, encontraría su causa -según fuentes consultadas por Diario LA RIOJA- en el período de estudio sobre qué hacer con las placas antiguas, algunas de cerámica e incluso de piedra de cierto valor, pues su retirada podría, además, provocar la alteración de unas fachadas que son privadas. Los trabajos, en cualquier caso, se prolongarán la próxima semana, cuando están previstos que finalicen.

Se da la circunstancia de que las placas con el modelo actual se pueden sustituir sin más. No así con el resto, que si pueden quedar cubiertas por completo no hay problema, pero la realidad sobre el terreno es que no siempre es posible. Calles como Calvo Sotelo o Innerarity presentan rótulos de piedra incrustados en las fachadas y aún se analiza la forma más adecuada de retirarlas para su renombramiento. Al menos así lo explican las mismas fuentes.

La actuación que ahora se lleva a cabo responde a lo aprobado el verano pasado. El equipo de Gobierno municipal, tras las reiteradas exigencias de cumplimiento de la Ley desde el inicio de legislatura, anunciaba el acuerdo alcanzado con vecinos y comerciantes para el cambio de denominación de media docena de vías con reminiscencias franquistas del total de 17 que tendrán que ser renombradas.

El acuerdo empezaba, no sin cierta polémica, por las calles que menos problemas -algunas de ellas sin comercio ni siquiera vecinos-. «Se ha buscado causar las menores molestias y perjuicios. Se pensó en primer momento en aquellas que no contaran con mucho comercio o se pudiera realizar una variación sencilla del nombre actual», explicaba entonces el Ayuntamiento.

Calvo Sotelo -que pasó a llamarse Presidente Leopoldo Calvo Sotelo-; Capitán Cortés -que desde entonces es Beti Jai; Coronel Innerarity -Beata María Pilar Izquierdo-; Miguel Escalona -Rodrigo de Arriaga Mendo-; Plaza de Martín Ballestero -Plaza Barrio de Ballestero- y Parque González Gallarza -Parque Gallarza- fueron las elegidas, lo que no evitó controversia en torno a los nombres elegidos. Ayer, varios meses después, se procedió al cambio tras la solución de los 'problemas técnicos' citados. Las placas, de hecho, habían sido recibidas con anterioridad.