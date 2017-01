Y ahora, Yagüe

No es que el Ayuntamiento de Logroño se esté dando mucha prisa. Cinco meses son muchos meses para hacer unas placas; aunque, me dirán, mejor despacito y buena letra, que luego cae una errata en una placa y enseguida hacemos sangre. Los periodistas, que somos como somos.

En realidad, más que cinco meses, han sido cinco lustros. O seis o siete: todo el tiempo que ha pasado desde que acabó la dictadura de Franco. Pero en fin, de esto de las calles se puede decir lo mismo que de aquella Transición: bien está lo que acaba bien... o al menos mejor.

Está en estos días de moda en algunos barrios poner de vuelta y media a la Transición, como si hubiera sido una especie de traición a unos principios democráticos escritos en piedra en el Sinaí. No creo yo tanto; más bien me parece que aquello fue la definición perfecta de política, ese arte de lo posible. Se hizo lo que se pudo, no lo perfecto, y desde luego muy lejos de lo peor.

Pero algunas cosas quedaron en la gatera, y por ahí siguen. La peor, sin ninguna duda, que todavía haya gente enterrada por las cunetas, con poca ayuda de las administraciones para acabar de una vez con eso que debería avergonzar a un país serio.

Frente a eso, lo de las calles es menos importante, pero en fin, también hay que ir haciéndolo. El Ayuntamiento de la capital riojana ha seguido un tanto el modelo de aquella Transición, se me parece. Contemporizando, sin formar demasiado alboroto y dejando así descontento a más de uno. Pero al final las placas se van cambiando, y eso es lo de verdad importante.

Ahora, eso sí, el gobierno municipal no puede quedarse ahí. Y de entre todas las calles que quedan pendientes hay una que no admite, demora, discusión ni paños calientes. Logroño debe dejar de una vez por todas de tener en su callejero a Juan Yagüe, un repugnante asesino que no merece ni que le recordemos ni que le honremos. Ya vamos tardando.