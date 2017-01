Mensajes para el respeto

La comunidad educativa del colegio Bretón de los Herreros se encuentra inmersa en un programa de prevención, detección y respuesta frente al acoso escolar. Se trata de un plan impulsado por la Consejería de Educación que, en el caso de este centro, esta semana ha tomado especial carrerilla. Los chavales de 3º y de 5º de Primaria han participado en charlas. Los profesores también han tenido la suya y las habrá para padres y para personal no docente.

Pero además, desde la asignatura de inglés, se han sumado a las acciones preventivas y, si ya durante las clases habituales los alumnos buscan frases positivas para sus compañeros, el miércoles quisieron escribir en el patio 'No bullying. Thank you' con sus cuerpos. Así, los estudiantes de 5º acudieron ataviados con ropa roja y los de 6º, con azul, cuenta el profesor responsable, Rubén Crespo, quien se refiere a la importancia de realizar tareas juntos y de promover el respeto. En total, se implicaron cien chavales. Y se pusieron a ello, con el resultado que muestra la imagen superior, tomada desde la ventana del duodécimo piso de la torre vecina al colegio. Repetirán el montaje el Día de la Paz, a fin de mes, y se presentarán a un concurso de la ONCE sobre el tema.

La directora del Bretón, María José Sáenz, refiere que se trata de que, desde pequeños, sepan actuar ante las situaciones de este tipo. «Ante los problemas que surgen luego, queremos hacer una labor muy grande para que no lleguen a darse», explica.