Logroño registró cuatro fallecidos en los 1.563 accidentes y 127 atropellos del 2016

1.563 accidentes, 127 atropellos y cuatro fallecidos en el 2016. Dicho de otro modo: siete accidentes, un atropello y un fallecido más que en el 2015. Las estadísticas oficiales de siniestralidad en Logroño del pasado año, que prácticamente se mantienen respecto al mismo período anterior, arrojan como dato más positivo el que tanto los siniestros con víctimas como el número de heridos caen el 9% -41 menos- y el 13% -77 menos-, respectivamente.

PLAN EN MARCHA Obras de mejora Eliminación de la jardinera de hormigón dentro del bulevar en la intersección con Juan XXIII, colocación de barandillas frente a la Escuela de Artes, ampliación de las aceras en los pasos de peatones de los cruces con Caballero de la Rosa e Innerarity y supresión del aparcamiento ilegal junto a la rotonda del Noveno Centenario. Actualmente en ejecución. Ampliación de las aceras en los pasos de peatones en la intersección de las calles Beatos Mena y Navarrete y Cigüeña. Se iniciarán cuando finalicen las de avenida de la Paz. Ampliación de acera y paseo lateral en la calle Samalar, modificación de isleta y eliminación del aparcamiento ilegal junto al CEIP Vicente Ochoa. Ampliación de aceras, calzada nueva y vallas en la rotonda encima de la circunvalación hacia el Alcampo.

Los concejales de Seguridad Ciudadana, Miguel Sainz, y de Tráfico y Vías Urbanas, Francisco Iglesias, visitaban ayer las obras incluidas dentro del plan de mejora de la seguridad vial que se desarrollan estos días en avenida de la Paz, que se mantiene también como la más peligrosa de la capital de La Rioja. La siguiente actuación, ya anunciada, será en la intersección de Beatos Mena y Navarrete y Cigüeña. Y continuarán por Samalar y Portillejo.

«Pese a que las cifras indican que la siniestralidad prácticamente no sube, no nos conformamos, por lo que estamos trabajando en un paquete de medidas para intentar reducir los accidentes de tráfico», explicó Sainz, quien entiende que «la clave para tal reducción no sólo está en el trabajo y acierto de las administraciones, sino también en el grado de concienciación y responsabilidad de todos y cada uno de los conductores y peatones teniendo en cuenta que el 40% de los siniestros se deben a la falta de atención o concentración de los involucrados, sobre todo de los automovilistas».

Las calles que registraron un mayor número de accidentes en el 2016 fueron la circunvalación en su cruce con calle Chile, avenida de la Paz, Salustiano Olózaga, Duques de Nájera, el cruce de calle Chile con Gran Vía, N-111 entre Chile y acceso a la autopista, avenida de Madrid, Carmen Medrano, Madre de Dios y la A-13 entre Piqueras y Soto Galo.

13 atropellos en el 2017

Sainz, preguntado por los hasta 13 atropellos que ya se contabilizan en los primeros días del 2017, recordó que en ocho de cada diez la responsabilidad es del conductor y puntualizó que «aún es pronto para sacar conclusiones» pues enero suele ser un mes «delicado». Algo similar ocurrió el pasado 2016 y, finalmente, la cifra subió de 126 a 127 respecto al 2015. Durante 2016 fueron 139 los peatones que resultaron heridos, cinco más que durante el 2015, y el número de peatones fallecidos por atropellos se mantuvo en tres.

Las calles con mayor número de atropellos el pasado año fueron avenida de la Paz, Madre de Dios, Pérez Galdós, Marqués de Murrieta, Piqueras y Vara de Rey.

Avenida de la Paz:

Beatos Mena y Navarrete:

Samalar:

Portillejo: