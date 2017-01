El PSOE pide liberar el aparcamiento de los antiguos Juzgados de lo Social

Logroño. El Grupo Municipal Socialista instó ayer al Gobierno local a eliminar la zona acotada que impide el aparcamiento en la calle Manzanera, antigua ubicación de los Juzgados de lo Social, trasladados hace unas semanas al nuevo Palacio de Justicia en la calle Murrieta.

«En estos momentos, no tiene sentido que los vecinos de la zona no puedan aparcar en este lado de la acera porque ya no existen problemas de seguridad desde hace un mes», insistieron ayer los socialistas logroñeses, a través de un comunicado.

Para el Grupo Municipal del PSOE, sería «una medida muy positiva que desde el Ayuntamiento de Logroño se habilitaran aproximadamente diez nuevas plazas de aparcamiento en el barrio de Madre de Dios, ya que algunas de estas casas carecen de parking propio o podrían ser utilizadas, por ejemplo, por los usuarios que acuden a la Biblioteca Rafael Azcona».

Los Juzgados de lo Social, que se hallaban en unas dependencias alquiladas, fueron los primeros que se mudaron a la nueva ubicación del Palacio de Justicia, el antiguo cuartel de la Guardia Civil de la calle Murrieta transformado en cuatro nuevos edificios que conservan el pabellón central a modo de vestíbulo. La mudanza de los servicios de Justicia está afrontando su última fase estos días, de forma que finalmente se instalarán en las nuevas dependencias hasta 406 funcionarios.

La obra la han llevado a cabo las empresas Obra Civil Euroservicios y Aransa Construcciones y la firma Sacyr Construcción y ha supuesto una inversión superior a los 25 millones de euros.