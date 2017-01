Logroño contará con una escuela libre para niños de 3 a 6 años para el próximo curso

Logroño. La Escuela Libre Cuarto Creciente espera iniciar sus actividades en la calle Siete Infantes de Lara 13, coincidiendo con el comienzo del curso 2017/2018. Este centro, para niños de tres a seis años, centrará su trabajo en la enseñanza activa, siguiendo especialmente el método Montessori.

Elena Moreta, una de sus responsables, explica que «este método se basa en que el maestro es un acompañante del niño. Es el niño el que elige entre las actividades a su disposición aquellas que le llaman la atención; el maestro le acompaña y le ayuda en vez de dirigirle». «Y de esa forma -añade- el niño se convierte en sujeto activo de este aprendizaje. Esta es la razón por la que estos sistemas reciben el nombre de pedagogías activas».

Este centro se denomina escuela libre y al no regirse por los estándares de la Consejería de Educación, no puede ser considerado una Escuela Infantil de Primer Ciclo. Desde la Consejería informan que «si bien este centro no se rige por los estándares regionales sí que cumple con la normativa municipal».

Moreta recuerda que «al no ser obligatoria la escolarización hasta los seis años no es obligatoria la homologación. Aunque tenemos previsto solicitarla en caso de ampliar nuestra oferta formativa».

Asimismo destaca la buena acogida recibida hasta el momento con más de una decena de peticiones de información. El número máximo previsto de alumnos será de diez ya que «este método de aprendizaje requiere una proporción reducida alumnos/profesor».