CSIF se plantea llevar el Presupuesto municipal del 2017 a los tribunales

Presentaron alegaciones al Presupuesto municipal para el 2017 que no prosperaron y ahora se plantean recurrir este documento por la vía del contencioso-administrativo. Todo porque el apartado dedicado a 'Personal' no recoge los compromisos alcanzados entre la administración local y el personal técnico y de oficinas, indicaron ayer desde el CSIF. Recordaron ayer sus portavoces que estuvieron tres meses movilizándose por la «discriminación constante hacia el personal de oficinas y técnico tanto en pérdida de poder adquisitivo como en posibilidades de promoción y motivación» y que se paralizaron estas medidas de presión al alcanzar un preacuerdo que no figura en el documento presupuestario. «Incluso nos vuelven a recortar», indicó Francisco Gallardo, quien se fijó en que el capítulo de Personal disminuye en más de medio millón de euros y se rebajan todas las partidas correspondientes a productividad. «Incluso los 400.000 euros que figuraban en el 2016 para compensar los recortes se han perdido», añadió.

Francisco Ocón, por su parte, recordó que la alcaldesa, Cuca Gamarra, prometió en el 2015 un plan para facilitar la conciliación del que aún no saben nada, y que están esperando una reunión con ella que nunca llega. Destacó que, si bien «se ve algún brote verde ya que gracias a C's se han comenzado a sacar a concurso los 279 puestos a dedo que había, tampoco se quieren sacar todos porque los titulares de algunos puestos no cumplen los requisitos y no se pueden presentar». Se fijó, además, en que en el Ayuntamiento puede ocupar «la misma plaza un graduado en ESO que un arquitecto o ingeniero, dado que el primero pudo acceder como auxiliar administrativo y terminar como jefe de sección de cualquier unidad 'tocado por el dedo divino'. Esto nos da una idea de la estructura que tenemos, creada para colocar a los 'tocados por el dedo divino' y que no está basada en los requisitos de igualdad, mérito y capacidad». «No nos están dejando más vía que el contencioso», zanjó.

Desde el Gobierno local se destacó que el presupuesto del 2016 contenía un millón para devolver la parte de paga extra del 2012 pendiente y que era sólo para ese fin y ese año. Aún así, la partida global de retribuciones del personal aumenta medio millón este 2017, añadió, para cubrir las mejoras salariales aprobadas y los nuevos puestos derivados de las ofertas públicas de empleo.