Seis meses de invierno

En Canadá es habitual que la temperatura sea bajo cero, la humedad alta y que, incluso, haya fuerte viento, como bien sabe la logroñesa de 33 años Marta Correas Marín, que fue la primera riojana en nacer en 1984, a las 4.45 horas del 1 de enero, y se trasladó allí a vivir en junio del 2012, primero a Toronto y actualmente en la vecina Ajax, ambas localidades en el estado de Ontario. «Vivimos en Canadá por trabajo, a mi marido le destinaron y yo me vine con él. Tengo la suerte de trabajar aquí también. Vivimos en un piso de Toronto hasta que nació mi primer hijo (Salvador), ahora vivimos en Ajax, en una casa más grande y cerca del trabajo», explica Marta.

Tanto ella como su marido madrileño, Salvador, son ingenieros de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid. Acaban de tener su segundo hijo, Daniel, que nació el 25 de noviembre del 2016. Canadá no es su primer destino en el extranjero, Marta trabajó antes en Dallas (EEUU). A pesar de las diferencias, la adaptación ha sido sencilla. «Para nosotros ha sido fácil. Tenemos la suerte de que hay otros compañeros de trabajo que son españoles y con los que pasamos los días», reconoce Marta, pero también admite, por otra parte, que «lo único malo de Canadá es el invierno: son casi seis meses de temperaturas bajas».

De la misma forma que hay muchos españoles en el país, también hay ciudadanos de otras nacionalidades, por eso a Marta Correas le llama la atención «la diversidad de gente y culturas que hay; en Toronto el 50% de la población ha nacido fuera de Canadá». «También, que les encanta el hockey sobre hielo y todo el mundo sabe patinar sobre hielo, es como el fútbol en España», compara. A pesar de que la meteorología pueda parecer adversa, sobre todo en invierno, Marta afirma que a su familia le encanta la naturaleza. «Puedes encontrar muchos parques naturales gigantes y muy bien cuidados donde poder pasar el día, pudiéndote encontrar animales de toda clase», afirma.

Ella está convencida de que algún día volverán a España, aunque no tengan una fecha fija en el horizonte. «Echo mucho de menos mi casa de Logroño y a mi familia», asegura Marta. Por otra parte, de La Rioja destaca y añora la gastronomía: «En mi tierra lo que más me gusta es comer, comer comida rica. Es verdad que aquí hay de todo, pero no es lo mismo que en casita».