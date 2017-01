El PSOE acusa a Gamarra de eximir al Seris de la multa por la obra del parking del San Pedro

logroño. El Grupo Municipal del PSOE denunció ayer que la alcaldesa, Cuca Gamarra, ha eximido de una sanción al Seris tras iniciar las obras en el aparcamiento del Hospital San Pedro sin licencia municipal. Añadió que Gamarra, el pasado día 12, firmó una resolución de Alcaldía por la que se sobreseía este expediente sancionador. «Esta actitud de amiguismo entre administraciones públicas no sucede con los particulares que comienzan sus obras sin solicitar una licencia municipal y que son sancionados por ello», subrayó.

Calificó como «preocupante» que el Gobierno local exima al Seris del pago de una sanción, lo que confirma «el trato de favor que existe en el PP cuando gobierna en ambas administraciones». Según sus datos, «no es la primera vez que sucede, ya que, de manera reiterada, el Gobierno regional incumple sus obligaciones en materia urbanística y desde el Ayuntamiento dirigido por el PP no se actúa con la exigencia que se aplica al resto de ciudadanos».

El PSOE recordó también que fue el Grupo Municipal Socialista el que denunció que las obras de este aparcamiento para colocar unas barreras que lo transformen en aparcamiento de pago se habían iniciado sin la licencia del Ayuntamiento.

Esta denuncia obligó al Gobierno local del PP a «paralizar esas obras e iniciar un expediente sancionador, que ha quedado sobreseído», apuntó. También señaló que es «alarmante» que las alegaciones realizadas por el Seris «excusándose» por la no petición de una licencia de obras hayan sido que «se creyó que las instalaciones no requerían licencia al no existir edificación». Para el PSOE, estas alegaciones resultan «impropias» de una administración pública, como es el caso de la Comunidad Autónoma, que «no puede alegar el desconocimiento de la ley». Además, esta formación cree que la urgencia de las obras también alegada por la Comunidad «no es cierta».

Cambia Logroño denunció también ayer «la impunidad con que el Seris ha acometido la privatización del parking del San Pedro sin licencia de obras» y Ciudadanos mostró su desacuerdo «con el archivo de la sanción al Seris».

Los populares, por su parte, respondieron que este sobreseimiento del «es una decisión técnica en la que no interviene el criterio político». El PP busca un ejemplo de la misma Consejería para ilustrar esta situación producido cuando el socialista Tomás Santos estaba al frente de la Alcaldía y con la actual portavoz, Beatriz Arraiz, en su Junta de Gobierno en el 2009: «Se archivó sin sanción el expediente sobre la licencia del Instituto de Medicina Legal», aseguró el PP.