La alargada sombra de Rivera

«Tu, en 'petit comité', aquí en la junta, puedes ser sincero. Pero delante de la afiliación lo que hay que mantener [.] es que tu decisión te honra y ser cautos, ya no por el partido, sino por él. [.] Como salga algún afiliado diciéndolo, la hemos liado, pollito, y le hemos jodido a él». Él es Federico Pérez Oteiza, excoordinador de C's en La Rioja. La frase en la que se conmina a mentir a los afiliados la firma María Luisa Alonso, actual delegada territorial de Ciudadanos en La Rioja y concejala en el Ayuntamiento de la capital. Fue en la junta directiva de la formación naranja en La Rioja el 18 de abril del 2016, horas después de que Barcelona impusiera la destitución de Pérez Oteiza, vinculado con dos empresas de Panamá (país en el que residió) en plena vorágine de los famosos 'Papeles de Panamá', filtración en la que nunca apareció su nombre.

Un día antes de ese encuentro Pérez Oteiza había oficializado su 'dimisión' con el envío de un comunicado. Pero ni fue una dimisión ni la nota de su renuncia la redactó él. Todo fue una imposición de la dirección de Barcelona, lo que provocó un profundo malestar en la dirección de C's en La Rioja. Poco después la junta directiva fue disuelta alegando la reestructuración del partido. Esas son algunas de las tensiones que revelan las grabaciones de aquella reunión difundidas por los portales nuevecuatrouno.com y eldiario.es.

En esos audios, Alonso asegura haberse llevado «una soberana bronca» de Oriol Burgés, el número dos de la secretaría de organización nacional de C's, «con gritos incluidos» porque se había mostrado contraria a la salida de Pérez Oteiza del partido. «Me he comido una bronca, bronca. Bronca de gritos, de qué cojones vas», defiende Alonso, que tilda de «nula» la defensa de la formación hacia Pérez Oteiza. Así, pide a los miembros de la junta «ser cautos» y les conmina a ocultar a los afiliados que Barcelona había impuesto la salida del excoordinador al que también le redactaron su dimisión. «Mientras a ellos se les llena la boca de que soy la delegada [...], a mí no se me deja decir nada, aunque sea repetir el comunicado. Lo que mosquea a todo el mundo es que el partido en La Rioja no pueda decir nada [...] es que no nos han dejado ni tocar el comunicado», dice Alonso.

LA FRASE María Luisa Alonso Delegada territorial de C's «Aquí en la junta puedes ser sincero. Delante de la afiliación hay que mantener que tu decisión te honra...»

Aquella asamblea también se reunió para convocar otra extraordinaria en la que Pérez Oteiza pretendía ofrecer explicaciones a los afiliados. Pero nunca llegó a celebrarse. El cesado tranquilizaba a los miembros de la junta: «Todos me conocéis, nunca he dejado el barco. No voy a decir claramente en una asamblea, 'Señores, a mí me han dimitido'». Pero Alonso explica que Burgués -a quien ya le habían filtrado desde Logroño la futura convocatoria- le recordó «ojo, hacer una asamblea para decir abiertamente que no se está de acuerdo con que Fede dimita, es hacer una asamblea para contravenir una orden directa del Comité Ejecutivo y eso está entre las sanciones disciplinarias».

Diario LA RIOJA se puso ayer en contacto con C's La Rioja y desde su departamento de prensa se rechazó hacer declaraciones apuntando que era una cuestión de hace un año.