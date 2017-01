Atropello de una mujer en Luis de Ulloa

Logroño ha vivido en la tarde del lunes un atropello en la calle Luis de Ulloa. Pasadas las 20 horas, una mujer de unos 55 años resultaba herida al ser golpeada por un coche, un Opel, que conducía otra mujer de unos 45 años.

"No la he visto", repetía ésta angustiada refiriéndose a la oscuridad de la calle. Las heridas de la víctima no parecían de gravedad, pero se la ha llevado una ambulancia.