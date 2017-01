El PSOE exige al Ayuntamiento garantizar «con partida presupuestaria» las mejoras de Primero de Mayo

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Beatriz Arráiz, ha exigido este lunes al equipo de Gobierno local que se garantice "de forma inmediata, urgente y con partida presupuestaria" en este año 2017 las mejoras que se deben aún realizar en la Plaza Primero de Mayo.

En rueda de prensa, Arráiz ha recordado que, desde el pasado mes de septiembre, está pendiente de resolución un informe del Consejo Consultivo sobre estas obras, y, aunque no hay un plazo determinado para ello, ha instado a que "se solucione lo antes posible".

Con todo, se ha mostrado su "especial preocupación" porque, después de que en los Presupuestos Municipales del año 2016 había consignada una partida de 100.000 euros para las diferentes obras de mejora previstas en la Plaza, "en este año 2017, esta partida no aparece".

"En 2017 -ha insistido la portavoz socialista- no hay crédito específico para estos trabajos". Algo para lo que, como ha incidido, "desde el PSOE presentamos una enmienda a las cuentas municipales, que no fue aprobada".

Por ello, Arráiz ha exigido al equipo de Gobierno "que, de forma inmediata y urgente, garantice que las obras de mejora se van a poder hacer en este año", contando para ello con una partida presupuestaria específica.

Problemas

Entre los problemas más acuciantes que es "necesario" resolver en la Plaza Primero de Mayo, ha apuntado los parterres con el césped artificial "que no ha funcionado"; los columpios y juegos infantiles "que no son los más adecuados para la edad"; diversas problemáticas con el pavimento; o "la necesidad de contar con lugares de sombra" que ahora no existen.

"Queremos un compromiso político de que estas situaciones se van a solucionar con los Presupuestos de 2017", ha subrayado Arráiz, que ha insistido en la "preocupación por la falta de crédito" para estos trabajos en este ejercicio, "porque si habiendo partida en 2016 y no se ha hecho, por problemas administrativos o porque no está el informe, qué pasará este año si ni siquiera hay presupuesto garantizado".

"Se demuestra su incapacidad para acabar de remodelar una plaza, así que, qué podemos esperar de lo demás", se ha preguntado. Ha avanzado que los socialistas van a seguir insistiendo durante este año "en Comisiones, o, si es necesario, con iniciativas en el pleno, para que el Gobierno local dé solución a un problema que lleva ya enquistado demasiado tiempo y que va agravándose".