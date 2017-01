Sin acceder a su casa por la llegada de los Reyes

Ayer llegaron los Reyes Magos a Logroño y quien llama quiere relatar una experiencia nada agradable que tuvo con un agente de la Policía Local. «Yo vivo en Diego de Velázquez y han cortado la calle desde avenida de Madrid a Diego de Velázquez justo en Sanyres cuarenta y cinco minutos antes de la llegada de los Reyes y no podía acceder a mi vivienda. Yo he hablado con el policía local y le he explicado que era vecino, vivía allí en esa bocacalle y venía del hospital San Pedro de perder la noche. Su respuesta ha sido que le daba igual, que era mi problema y que lo hubiera pensado antes. Me parece bien acordonar la zona y limitar los accesos de aparcamiento en situaciones de mucha afluencia de gente pero, claro, en una situación extrema como es mi caso, me parece que no tengo que pensarlo antes, son cosas que surgen así sobre la marcha y creo que tengo el derecho de acceder a mi vivienda con normalidad. Él podrá dejar pasar a uno o dos o tres, pero no a decir 'no dejo pasar porque lo digo yo'».