El PP aprueba en solitario el convenio de bomberos por llevarlo a pleno a fin de año

Si los grupos de la oposición cumplen lo dicho, éste ha sido el último ejercicio en que se aprueba el convenio de bomberos el penúltimo día del año porque, si ayer se abstuvieron, ya anunciaron su voto en contra si en el 2017 se da la misma circunstancia. En el 2015 sucedió igual, pero un aumento notable de la cuantía sirvió de explicación. Esta vez, que el texto apenas presenta diferencias, los portavoces de los grupos no encontraron creíble la explicación de las numerosas reuniones y negociaciones que dio el concejal del área, Miguel Sáinz.

La Corporación celebró ayer dos plenos extraordinarios y urgentes seguidos. El primero, previsto a las 13 horas, comenzó tarde por la ausencia del Gobierno local, que se había reunido para una junta de gobierno después de la comparecencia sobre la estación de autobuses, que era a las 12.30, para enfado de los demás grupos. Sólo la alcaldesa, avanzada la sesión, pidió disculpas, «pero estaba justificado», añadió.

De entrada, el pleno corrigió unos errores detectados en el acuerdo plenario del 2 de diciembre, el que aprobó el presupuesto municipal.

Después se entró en el asunto relacionado con el convenio de bomberos con la Comunidad Autónomapara el 2016, dotado de 600.000 euros, que se discutió a la vez que el convenio de bomberos con Álava.

Durante el debate, los grupos reprocharon al concejal del área cuestiones como que «no se hace caso» a los técnicos municipales, que no ven clara la figura del convenio y prefieren, por ejemplo, la 'encomienda de gestión', pero también que los logroñeses tengan que pagar una tasa por el servicio de bomberos y los vecinos de las otras 48 localidades en las que actúan no tengan que hacerlo. Desde C's se insistió en que aún no se han cobrado ni las cuantías correspondientes al 2015 ni las del 2016. «Dos años financiando un servicio a 48 municipios», dijo la concejal 'naranja' María Luisa Alonso. «Ustedes hablan de suprimir las duplicidades y lo cambian por 'nosotros pagamos'», insistió la portavoz socialista Beatriz Arraiz.

La alcaldesa, Cuca Gamarra, recordó que se acababa de firmar el contrato de la estación de autobuses que el Gobierno regional cofinancia y habló de colaboración y de lealtad institucional, así como del papel de Logroño como capital.

El segundo pleno aprobó definitivamente el presupuesto municipal, una vez desestimada una alegación presentada al mismo y con las correcciones vistas en la sesión anterior.