Velas contra la pobreza energética

Una decena de partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones sociales se concentrarán mañana miércoles con velas y mantas, para reclamar «no más cortes de luz» y para pedir medidas contra la pobreza energética «que sigue siendo invisible». Será a las 19.30 horas ante el Palacete de Gobierno.

Ayer, una de las portavoces de la Plataforma 'No más cortes de luz', Concha Hernani, de Ecologistas en Acción, realizó «un llamamiento urgente a la sociedad y a las administraciones ante el tema de pobreza energética, que no se visualiza y que es uno de los más graves causado por la crisis económica».

«Mientras que la gente ha ido perdiendo sus trabajos o ha visto reducidos sus ingresos, las eléctricas han ido subiendo exponencialmente los recibos, en los últimos seis meses han aumentado el coste de la luz en el 25%, y eso hace que unos 7 millones de personas en el país tengan dificultades para pagar», recalcó. En el caso de La Rioja, indicó que «un 10% de los riojanos están en esta situación, y hasta 52.000 personas más están al borde de la pobreza energética», al tiempo que alertó de que esta situación «causa muertes cada año, de forma directa o indirecta, por enfermedades, ocasionando más fallecimientos que los accidentes de tráfico».

«El 10 por ciento de los riojanos no está en situación de poder pagar la factura energética»

Por eso, consideró que «no podemos permanecer impasibles ante esta situación, debemos luchar para que las administraciones tomen conciencia del problema y por que las eléctricas asuman que deben prohibirse los cortes de luz a las personas con menos recursos». Abogó igualmente porque «se dé luz verde a una verdadera tarifa social, no el bono social que no sirve; porque se hagan auditorías de verdad a las eléctricas; y por implantar un IVA superreducido del 4 por ciento, no el 21 por ciento actual, que es inadmisible para la energía que es un bien común necesario».

Ante esta situación, «con una pobreza energética que es invisible, queremos visibilizar a estas personas», por lo que llamó a todos a acudir a la concentración, además de sumarse, entre las 19 y las 20 horas de este mismo miércoles, «a un apagón generalizado». Además, se instalará mesas informativas en Nájera, Arnedo y Santo Domingo.