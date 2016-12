Logroño registra un atropello cada tres días, la mayoría por culpa del conductor

En Gonzalo de Berceo no hay ni un solo semáforo. Y están los pasos de Cebra o peatónes de las esquinas con Carmen Medrano y Purita Ugalde (6), del centro salud Gonzalo de Berceo hacia Poniente (3), Beratua (4), Industria (2), Trinidad (2) y con Gran Via 1,el más peligroso, total Gonzalo de Berceo 18 .



Sin embargo paso de peatones (juégatela) Murrieta confluencia con Carmen Medrano y Duques de Nájera (6), Murrieta con Beneficencia (2) desde Murrieta con Gran Via y Gonzalo de Berceo; de esa rotonda que hay 6 paso de cebra, hacia la fuente de Murrieta hay otro entre torre blanca y callle Canalejas (1), otro entre Murrieta y calle Guardia Civil (1). Total Murrieta 16. Dice alguién por ahí abajo, que en Gran Vía casi no hay atropellos, pues es verdad, quitando el paso de cebra entre la torre blanca y el hotel Gran via, que hay que jugársela también, todos los demás están regulado con semáforo. De ahí la escasez de atropellos en esta gran vía.



Unanimidad de todos los partidos en 2013....! Sólo figuraban en aquel entonces, un partido con mayoría absoluta y poco más podían hacer Psoe y pocos más. Ahora en el ayuntamiento están PP, PSOE, CIUDADANOS, PR+, PODEMOS Y NO QUEREMOS. Ya me entendéis. Soy del barrio de Murrieta más afectado por los atropellos, tramo desde Paula Montalt a Gran Via con Gonzalo de Berceo o si me apuran hasta la Fuente de Murrieta . En 1.2 km que tiene este tramo sólo hay tres, semáforos, el de Murrieta con Ramirez de Velazco,Murrieta con Navarrete el Mudo y el de Murrrieta con la calle Vitoria. Todo lo demás son pasos de cebra (mira a ver peatón donde pones el pie que los coches vienen a 100).











En Gonzalo de Berceo no hay ni un solo semáforo. y están los pasos de Cebra o peatónes de las esquinas con Carmen Medrano (6), del centro salud Gonzalo de Berceo (3), Beratua (4), Industria (2), Trinidad (2) y con Gran Via 1, el más peligroso.Y en av la Paz entre Colón y San Millán, sólo los de estos cruces con Av. la Paz. Pero en esta hay por lo menos 13! pasos de peatones dobles: Marqués de la Ensenada (3), Albia de Castro y Villegas (5), Fermín Iriagaray y Santos Ascarza (6), o sea más de 30 pasos de peatones sumamente peligrosos

Por cierto los políticos en vez de tanto parlotear lo que tenían que hacer es tomarse unas vacaciones por Pontevedra y otras ciudades que han conseguido reducir los atropellos a casi anecdóticos en vez de inventarse ideas de peregrino. Y si ya puestos cumpliesen lo que dicen los estudios que nos han costado miles de euros pues ya apaga y vamonos

Que si , que si... que la culpa es de las bicis.. claro ,claro...

paso por Murrieta todos los días varias veces al día y la gente cruza por donde le da la gana, hay coches en doble fila por doquier y conductores que van a toda pastilla. la culpa es compartida. afortunadamente desde este verano han prohibido los giros

Indudablemente lar esponsabilidad personal parte de la educación, aunque a menudo los árboles no nos dejan ver el bosque: hemos convertido el coche en sentido común, como si fuera un derecho, y sólo en momentos así vemos qué es lo que convierte las calles del centro de las ciudades en peligrosas e inhabitables. Aún así, en pleno ?síndrome de estocolmo? motorizado, muchos siguen culpando a los más vulnerables. La disposición del urbanismo es lo más determinante (pacificación de tráfico),más aún que la ordenación del tráfico y la educación vial,aunque todas hacen su papel. Cuando existen técnicas y planificaciones aprobadas para reducir estas situaciones, para hacer la ciudad más habitable y segura Y NO SE CUMPLEN en Logroño, es cuestión de responsabilidad colectiva ciudadana denunciar el despilfarro inútil en que convierten los planes y la participación..Atender las necesidades de Movilidad (de las personas), no sólo del Tráfico (los vehículos). Pero en Logroño no hay rendición de cuentas, y nadie hace asumir a los irresponsables su responsabilidad política, Logroño necesita urgentemente un pacto ciudadano por la movilidad como el que se consiguió acordar en Vitoria-Gasteiz en 2009. Aquí al lado.



Las normas de circulación en Logroño son inexistentes. Si vas a la velocidad que deberías ir, te conviertes en un estorbo (vete a 80 en la autovía del camino de santiago... te pasan por encima), añada las infernales dobles filas permitidas y conductores que se han creido los anuncios de coches y tienes un cóctel explosivo. Tampoco hay que quitar culpa al peatón kamikace que se lanza a la carretera por dónde le sale del níspero y sin mirar. Si esperamos respeto y buena circulación, la única manera es tocar el bolsillo, que es lo único, por desgracia, que entiende todo el mundo.