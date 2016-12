Cambia critica a Gamarra y los responsables de Sapje-Osga por no acudir a la Comisión del CCR

Logroño. El portavoz municipal de Cambia Logroño, Gonzalo Peña, reprochó ayer a la alcaldesa, Cuca Gamarra, así como a los responsables de la UTE Sapje-Osga que no hayan comparecido ante la última Comisión municipal de Control y Gestión del Centro de la Cultura del Rioja (CCR), a la que estaban citados. Aunque no estaban obligados a ir, sí consideró «una falta de respeto a los vecinos de Logroño» y también una muestra «de que no quieren hablar por algo, ya que si no hay nada que esconder, no hay motivo para no acudir».

Peña señaló que, cuando en noviembre se citó a los responsables de 'Sapje-Osga', dijeron que estarían fuera de Logroño en esas fechas, lo que es «respetable» y se pospuso al pasado jueves. Por ello, «no es de recibo que ahora contesten que no consideran válido el correo electrónico como notificación» porque, «si no es así, tampoco lo era en noviembre» y «si contestas a un correo, es que ya te han hecho la notificación». En el caso del gerente del CCR, Carlos Marco Peña, precisó que «dijimos en la reunión anterior que no había contestado, pero tenemos que rectificar, lo hizo tres horas antes de la reunión» y «nos dijo que considera fuera de lugar dar explicaciones».

«Son cosas que dejan claro cuál es la idoneidad de la empresa que recibió un millón de euros de dinero público y ahora o cree que no debe dar explicaciones o pone excusas», subrayó Peña, que calificó los hechos de «muy graves».

En cuanto a la alcaldesa Cuca Gamarra, incidió en que «se ha excusado al decir que tiene estas competencias delegadas en la concejala Pilar Montes». «El PP nos ha hecho perder el tiempo con esta Comisión, porque Montes no responde y Gamarra se oculta. Bien estrena la alcaldesa su nuevo cargo en la FEMP», criticó. Sobre la Comisión indicó que se han terminado las comparecencias «y, posiblemente en febrero, estarán las conclusiones», mientras se está a la espera del informe de Arquitectura sobre el futuro del Centro de la Cultura del Rioja.