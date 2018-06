«1521 es el salto definitivo en términos de ciudadanía y conciencia cívica»

El historiador, bisnieto y nieto de alcaldes de Logroño y miembro de la Cofradía del Pez, presentó ayer junto a la alcaldesa, Cuca Gamarra, el informe que ha realizado para contextualizar los acontecimientos de 1521.

-Con esta labor cambia de marco temporal, físico y se acerca a casa.

-Reúne muchas cosas. Soy especialista en el siglo XX pero mi segunda área de interés, aunque no se ha materializado hasta ahora como investigación dura, ha sido siempre la monarquía de los Austrias, la eclosión de España como gran potencia... Y como historiador de las relaciones internacionales, uno de los valores de este informe es poner el sitio de Logroño en valor como hito importante en el marco de estas relaciones.

«No es una celebración local ni nacional, sino que nos relaciona con las grandes corrientes europeas»

-Tras repasar el contexto europeo y nacional, refiere el triunfo logroñés.

-Salimos triunfantes por lo menos a dos niveles. A corto plazo porque, 'oye, hemos ganado'; después, porque hemos ganado un intangible. En torno a ese mito se va fraguando ese concepto de ciudadanía logroñesa. Una ciudad no son solo sus calles, son sus ciudadanos y las redes de solidaridad, de afectividad entre ellos. Logroño ya existía, tenía un fuero... pero éste es el salto definitivo en términos de ciudadanía y conciencia cívica y, a la larga, ésa es la gran ganancia.

-¿Hay un antes y un después?

-La historia de Logroño cambia porque, hasta cierto punto, Logroño no era aún la capital indiscutible de La Rioja y una importante ciudad en España. Estaba en proceso pero este momento es el gran salto cualitativo por las ventajas que obtiene la ciudad, el privilegio de Carlos V en 1523, pero también ese dinamismo interno, esa confianza de la ciudad en sí misma, su proyección en su entorno inmediato. Es el antes y el después.

-¿Y si el asedio se hubiese perdido?

-Siendo un poco sensacionalista, en España se podría hablar de un Carlos V debilitado. Su capacidad de tener como base España para su gran proyecto europeo no hubiese sido la misma y el centro quizá habría estado en Austria u otro territorio. Unos pocos años más tarde, Carlos V dio un discurso en Roma ante el Papa y, de todos los idiomas que pudo elegir, usó el castellano, que en ese momento hizo la entrada por la puerta grande como gran lengua global. Y, sin el sitio, igual habría sido en francés, en latín, en alemán... En Logroño, no lo sabemos, pero quizás Logroño no habría sido la capital de La Rioja o La Rioja no existiría como tal.

-¿Cuánto se parece lo que estamos celebrando a lo que sucedió?

-Cada vez se parece más. Hay un esfuerzo muy grande para hacer un ajuste con la historia.

-¿Y el voto se ajusta?

-Creo que se ajusta y creo que más allá del voto, lo que es más importante por su implicación en la historia de la ciudad, y ahí habla el cofrade, es el reparto del pez porque es lo más singular, único en España. -Propone como líneas de trabajo: patrimonio, cultura, investigación y participación ciudadana. ¿Lo primero?

-La investigación para, sobre ello, construir lo demás. Y hay una que sobrevuela todo, que es Europa. No es una conmemoración local ni nacional, sino que nos relaciona con las grandes corrientes europeas del renacimiento y convierte a Logroño en una capital del Renacimiento.