«Vuelvo a la Sala de lo Social. Me quedo más ancho que largo» Jueves, 20 julio 2017, 23:33

Ignacio Espinosa era ayer un hombre feliz en el adiós a un cargo al que ha renunciado a volver a optar tras quince años en él. «Para mí es un día de alegría porque es un buen amigo el que toma el relevo y de tranquilidad porque yo me podía haber vuelto a presentar, y así me lo pidieron, pero la verdad es que no me apetecía. Ya incluso me lo pensé la vez anterior así que ahora, como profilaxis, decidí publicitar mi decisión para no poder arrepentirme cuando me viniesen a pedir que optase a otro mandato», confesaba ayer en declaraciones a Diario LA RIOJA, ilusionado con un futuro que empieza hoy.

«Yo he cubierto una etapa y hay que cubrir otras, así que me voy a quedar más ancho que largo. Vuelvo a mis orígenes, a la Sala de lo Social y, aunque podía haber pedido las de lo Civil o Penal, he preferido ésta porque está coja, a falta de un magistrado. Vuelvo tan encantado que lo pedí hace un mes para que no hubiera solución de continuidad, así que me incorporo mañana mismo (por hoy)».