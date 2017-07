Vuelve el Renove agrícola

Tras más de dos años inactivo, el Ministerio de Agricultura ha decidido volver a poner en marcha las ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola, más conocido como Plan Renove, para el que destinará cinco millones de euros.

Aún por concretar la orden ministerial que establezca el inicio de las solicitudes, ya se conoce su contenido. Los beneficiarios que pueden optar a estas ayudas deberán comprar la nueva maquinaria (tractores, maquinaria automotriz de recolección, aplicación de fitos, arrastrada, suspendida, cisternas para purines, etc) con posterioridad a la publicación de la apertura del plazo de solicitudes, mientras que el achatarramiento de la obsoleta que es obligatorio para poder gozar de la ayuda, deberá hacerse antes de la presentación de la solicitud. Ésta deberá reunir entre otros requisitos, que no esté abandonada, tener la ITV en vigor, entregarla a un gestor autorizado y estar inscrita en el ROMA. Esta ayuda estatal no es compatible con los planes de mejora y, la concesión se realizará en función del orden de presentación de las solicitudes que tendrá, como fecha tope, el 15 de septiembre.