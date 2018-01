«Tendrían que volver a regularse las campañas de rebajas para el comercio» David Ruiz. :: / Miguel Herreros El secretario de la Federación de Comercio de la FER, David Ruiz, critica que la actividad avance hacia el modelo anglosajón de promociones constantes que «despistan» al cliente y precarizan el empleo PILAR HIDALGO Martes, 9 enero 2018, 09:28

Aunque algunas tiendas y marcas ya se habían adelantado desde hacía varios días, la mayoría en La Rioja esperó al pasado domingo para iniciar las rebajas de la temporada de invierno del 2018. Esta primera jornada fue «buena», según asegura el secretario de la Federación de Comercio de la FER, David Ruiz, quien no obstante prefiere mantener la cautela sobre cómo evolucionará la campaña de descuentos. Y es que desde el 2012 estos periodos de precios reducidos no están sujetos a un calendario estricto como antes, sino que los comerciantes disponen de 'manga ancha' para escoger cuándo hacen rebajas.

-¿Qué tal ha arrancado la campaña?

-El primer día es el del 'empujón' y, aunque algunos establecimientos ya habían iniciado la temporada de descuentos en las primerísimas jornadas de este mes, el domingo resultó una buena jornada de rebajas. En cualquier caso, aún es pronto para valorarlo. Hay que esperar a que transcurran quince o veinte días y pasen los dos primeros fines de semana de campaña para ver cómo discurre, ya que en este periodo inicial es cuando se producen el 70-80% de las ventas.

«La recuperación económica no se aprecia de forma homogénea en todos los sectores»

-Dada la actual libertad de fechas, ¿los consumidores continúan asociando el comienzo de las rebajas al 7 de enero?

-Hay una heterogeneidad de personas y de estrategias comerciales, así que el vincular el 7 de enero al inicio de las rebajas es hoy en día casi un tema de edad. Sobre todo para la gente más mayor, esta fecha sigue siendo la que marca el comienzo de las rebajas; pero no tanto para los jóvenes.

-La CEOE aboga por volver al modelo anterior en que existía un calendario prefijado para el tiempo de precios reducidos.

-Sí. Para una mejor información del consumidor, deberían volverse a regular las campañas de rebajas y exigir que el producto rebajado se mantuviera desde un mes antes en las tiendas. Pero vamos hacia el modelo anglosajón de promociones constantes, que constituyen un despiste continuo y en el que el consumidor compra lo que no necesita.

-¿Cómo repercute esto?

-Las empresas de trabajo temporal anuncian estos días que, por efecto de las rebajas, se van a crear miles de empleos en España. Pero me gustaría conocer cuál es la calidad de esos trabajos en las cadenas o firmas más grandes. El modelo de promociones constantes o de jornadas especiales (como el Black Friday) nos conduce a una falta de estabilidad en la contratación. Ahora los contratos no son ni por jornadas completas ni por largos periodos de tiempo.

-¿Y qué impacto tiene sobre el comercio tradicional?

-Nos tendremos que adaptar, aunque será difícil porque el pequeño comercio no puede, por ejemplo, hacer que le produzcan de forma específica para la campaña de rebajas.

-¿La recuperación económica hace anticipar una buena temporada de rebajas de invierno en el 2018?

-Cuesta realizar un análisis global porque ya no se da una homogeneidad como antes. Actualmente existen unos sectores emergentes, que están funcionando y en los que se aprecia esa recuperación, como son la óptica, el cuidado del cuerpo o la informática. En cambio, la moda o el equipamiento del hogar no atraviesan un momento tan boyante. Antes empezaban las rebajas y la gente solía comprar ropa. Hoy en día existen otros intereses y también en Navidad se regalan entradas a conciertos o noches de hotel, lo que hace un tiempo no era habitual. Cada vez se destina más al ocio.

-¿Qué recomendaría a los consumidores de cara a estas rebajas?

-Que las aprovechen, porque como no ha hecho mucho frío durante este otoño-invierno, hay un importante stock de prendas de abrigo de calidad.